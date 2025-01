Clima, il 2024 è il primo anno a superare di 1,5°C il livello preindustriale: i dati Copernicus

MeteoWeb

Il 2024 è confermato dal Copernicus Climate Change Service (C3S) come l’anno più caldo mai registrato a livello globale e il primo anno solare in cui la temperatura media globale ha superato di 1,5°C il livello preindustriale. C3S è implementato per conto della Commissione Europea dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), i cui scienziati hanno monitorato gli indicatori climatici chiave e documentato record di temperatura giornalieri, mensili e annuali senza precedenti nel 2024. Il cambiamento climatico rimane il principale motore delle temperature estreme dell’aria e della superficie del mare; mentre altri fattori, come l’oscillazione meridionale di El Niño (ENSO), hanno contribuito alle temperature insolite osservate durante l’anno, evidenzia il C3S.

“Quest’anno le seguenti organizzazioni coinvolte nel monitoraggio climatico globale, ECMWF, NASA, NOAA, UK Met Office, Berkeley Earth e World Meteorological Organisation (WMO), hanno compiuto uno sforzo concertato per coordinare la pubblicazione dei loro dati, evidenziando le condizioni eccezionali sperimentate nel 2024”, si legge in una nota del C3S.

Carlo Buontempo, Direttore del Copernicus Climate Change Service, ECMWF commenta: “tutti i set di dati sulla temperatura globale prodotti a livello internazionale mostrano che il 2024 è stato l’anno più caldo da quando sono iniziate le registrazioni nel 1850. L’umanità è responsabile del proprio destino, ma il modo in cui rispondiamo alla sfida climatica dovrebbe basarsi sulle prove. Il futuro è nelle nostre mani: un’azione rapida e decisa può ancora modificare la traiettoria del nostro clima futuro”.

Samantha Burgess, Responsabile strategico per il clima, ECMWF commenta: “ogni anno dell’ultimo decennio è uno dei dieci più caldi mai registrati. Ora siamo sul punto di superare il livello di 1,5°C definito nell’Accordo di Parigi e la media degli ultimi due anni è già al di sopra di questo livello. Queste elevate temperature globali, unite a livelli record di vapore acqueo atmosferico globale nel 2024, hanno causato ondate di calore senza precedenti e forti piogge, causando miseria a milioni di persone“.

Temperature

Il 2024 è stato l’anno più caldo nei record di temperatura globale a partire dal 1850. Secondo ERA5, la temperatura media globale di +15,10°C era di 0,72°C superiore alla media 1991-2020 e di 0,12°C superiore al 2023, il precedente anno più caldo mai registrato. Ciò equivale a 1,60°C superiore a una stima della temperatura 1850-1900 designata come livello preindustriale.

Il 2024 è il primo anno solare che ha raggiunto più di 1,5°C al di sopra del livello preindustriale. Ciascuno degli ultimi 10 anni (2015-2024) è stato uno dei 10 anni più caldi mai registrati.

La temperatura media mensile globale ha superato di 1,5°C i livelli preindustriali per 11 mesi dell’anno. Tornando indietro, tutti i mesi da luglio 2023, ad eccezione di luglio 2024, hanno superato il livello di 1,5°C.

Un nuovo record per la temperatura media giornaliera globale è stato raggiunto il 22 luglio 2024, a +17,16°C.

Il 2024 è stato l’anno più caldo per tutte le regioni continentali, ad eccezione dell’Antartide e dell’Australasia, nonché per parti considerevoli dell’oceano, in particolare l’Oceano Atlantico settentrionale, l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico occidentale.

Il 2024 ha visto tre stagioni calde da record per il periodo corrispondente dell’anno: inverno boreale (dicembre 2023-febbraio 2024), primavera boreale (marzo-maggio) ed estate boreale (giugno-agosto) rispettivamente a 0,78°C, 0,68°C e 0,69°C in più rispetto alla media 1991-2020.

Ogni mese da gennaio a giugno 2024 è stato più caldo del mese corrispondente in qualsiasi anno precedente registrato. Ogni mese da luglio a dicembre, eccetto agosto, è stato il secondo più caldo, dopo il 2023, per il periodo dell’anno. Agosto 2024 è stato a pari merito con agosto 2023 come il più caldo mai registrato.

Temperatura superficiale dell’oceano

Nel 2024, la temperatura media annuale della superficie del mare (SST) sull’oceano extrapolare ha raggiunto un massimo record di +20,87°C, 0,51°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020.

La SST extrapolare media ha raggiunto livelli record per il periodo dell’anno da gennaio a giugno 2024, continuando la serie di mesi record registrati nella seconda metà del 2023. Da luglio a dicembre 2024, la SST è stata la seconda più alta mai registrata per il periodo dell’anno, dopo il 2023.

Il 2024 ha visto la fine dell’evento El Niño iniziato nel 2023 e la transizione verso condizioni più neutre o La Niña.

Temperature in Europa

Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato per l’Europa, con una temperatura media di +10,69°C, 1,47°C in più rispetto alla media del periodo di riferimento 1991-2020 e 0,28°C in più rispetto al precedente record stabilito nel 2020.

La primavera e l’estate sono state le più calde mai registrate per l’Europa, con la temperatura media per la primavera (marzo-maggio) di 1,50°C in più rispetto alla media stagionale 1991-2020 e la temperatura media per l’estate (giugno-agosto) di 1,54°C in più rispetto alla media stagionale 1991-2020.

Altri dati salienti

La quantità totale di vapore acqueo nell’atmosfera ha raggiunto un valore record nel 2024, circa il 5% in più rispetto alla media del 1991-2020, secondo ERA5, oltre l’1% in più rispetto al 2016 e al 2023, rispettivamente gli anni con il valore più alto e il secondo valore più alto precedente.

Temperature estreme e alta umidità contribuiscono ad aumentare i livelli di stress da calore. Gran parte dell’emisfero settentrionale ha sperimentato più giorni della media con almeno “forte stress da calore” nel 2024 e alcune aree hanno visto più giorni della media con “estremo stress da calore”.

Nel 2024, l’area del globo interessata da almeno “forte stress da calore” ha raggiunto un nuovo massimo annuale record il 10 luglio, quando circa il 44% del globo è stato interessato da “forte” o “estremo stress da calore”. Si tratta del 5% in più del globo rispetto al massimo annuale medio.

Intorno all’Antartide, dopo aver raggiunto valori record minimi per il periodo dell’anno durante otto mesi del 2023, l’estensione del ghiaccio marino ha raggiunto nuovamente valori record o quasi record minimi per gran parte del 2024. Da giugno a ottobre, l’estensione mensile si è classificata al secondo posto più basso, dietro al 2023, e al minimo a novembre. Al suo minimo annuale a febbraio, l’estensione mensile si è classificata al terzo posto più basso nelle registrazioni satellitari.

Nell’Artico, l’estensione del ghiaccio marino è stata relativamente vicina alla sua media 1991-2020 fino a luglio, ma è scesa ben al di sotto della media nei mesi successivi. Al suo minimo annuale a settembre, l’estensione mensile si è classificata al quinto posto più basso nelle registrazioni satellitari.

Le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica e metano hanno continuato ad aumentare e hanno raggiunto livelli annuali record nel 2024, rispettivamente a 422 parti per milione (ppm) e 1897 parti per miliardo (ppb). Le concentrazioni di anidride carbonica nel 2024 erano di 2,9ppm più alte rispetto al 2023, mentre le concentrazioni di metano erano di 3ppb più alte.

Florence Rabier, Direttore generale dell’ECMWF, commenta: “Global Climate Highlights è uno strumento fondamentale per supportare gli sforzi internazionali di adattamento climatico. Siamo grati per la continua fiducia della Commissione europea nei confronti dell’ECMWF come organizzazione scientifica intergovernativa e per la dedizione del nostro personale e dei nostri collaboratori, il cui lavoro rende possibile questo servizio. Per 50 anni, la leadership dell’ECMWF in meteorologia con assimilazione di dati in tempo reale, competenza operativa e il più grande database storico meteorologico al mondo è stata essenziale per garantire la preparazione globale alle sfide legate al meteo. Tutto questo è stato realizzato insieme ai nostri Stati membri e ai loro servizi meteorologici nazionali”.

Mauro Facchini, responsabile dell’Osservazione della Terra presso la Direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio della Commissione europea, commenta: “gli obiettivi ambientali e climatici stabiliti dall’Unione europea sono ambiziosi e necessitano di azioni appropriate, soprattutto considerando i risultati presentati oggi. Con la scienza, l’innovazione e i programmi di punta nell’Osservazione della Terra come Copernicus, possiamo prendere decisioni informate per mitigare e adattarci ai cambiamenti climatici”.

Temperature globali dell’aria superficiale senza precedenti nel 2024

I pattern di temperatura mensili forniscono informazioni cruciali per comprendere alcuni dei fattori che hanno portato il 2024 a diventare l’anno più caldo mai registrato. La prima metà dell’anno è stata particolarmente calda, con ogni mese che ha registrato temperature globali più elevate rispetto allo stesso mese di qualsiasi anno precedente. Ciò ha contribuito a una serie di 13 mesi di temperature mensili da record, che si è conclusa a giugno.

Da luglio in poi, le anomalie della temperatura globale sono rimaste significativamente al di sopra della media. Agosto 2024 è stato caldo quanto agosto 2023 e gli altri mesi da luglio a dicembre sono stati classificati come i secondi più caldi mai registrati, dopo il 2023. In particolare, il 22 luglio ha segnato il giorno più caldo mai registrato, con una temperatura globale che ha raggiunto i +17,16°C, secondo ERA5.

La persistenza di temperature medie globali mensili eccezionalmente elevate durante la prima metà del 2024 ha reso probabile che dalla fine dell’estate avrebbe superato il 2023 come anno più caldo mai registrato. Inoltre, il 2024 è diventato il primo anno a registrare un’anomalia della temperatura annuale che ha superato la soglia di 1,5°C rispetto al livello preindustriale. Anche la media biennale per il 2023-2024 supera questa soglia. Sebbene ciò non significhi che abbiamo violato il limite stabilito dall’Accordo di Parigi (che si riferisce alle anomalie della temperatura mediate su almeno 20 anni), sottolinea che le temperature globali stanno aumentando oltre quanto gli esseri umani moderni abbiano mai sperimentato.

Temperature superficiali del mare elevate in tutti gli oceani del mondo

Le elevate temperature superficiali del mare (SST) sono state uno dei fattori più significativi alla base della prevalenza di elevate temperature globali nel 2023 e nel 2024. Uno dei fattori alla base di queste elevate SST è stata l’evoluzione dell’oscillazione meridionale di El Niño (ENSO). Questa ENSO ha raggiunto il picco a dicembre 2023 e ha continuato a influenzare le temperature globali nella prima metà del 2024.

Anche quando l’evento di El Niño è terminato e si è verificata la transizione verso condizioni più neutre nel Pacifico orientale equatoriale, molte regioni hanno continuato a sperimentare SST insolitamente elevate, con conseguente SST globale superiore alla media. Nel 2024, la media annuale della SST nell’oceano extrapolare ha raggiunto un livello record.

Le condizioni climatiche possono influenzare gli eventi meteorologici estremi

Nel 2024, sono stati osservati eventi meteorologici estremi in tutto il mondo, che vanno da forti tempeste e inondazioni a ondate di calore, siccità e incendi boschivi. La crescente frequenza e intensità di tali eventi rappresentano un rischio significativo per i mezzi di sussistenza delle persone in tutto il mondo. La quantità totale di vapore acqueo nell’atmosfera ha raggiunto un livello record nel 2024, circa il 5% in più rispetto alla media del 1991-2020, significativamente più alta rispetto al 2023. Questa abbondante fornitura di umidità ha amplificato il potenziale per eventi di precipitazioni estreme. Inoltre, combinata con le elevate temperature della superficie del mare, ha contribuito allo sviluppo di grandi tempeste, tra cui i cicloni tropicali.

Le alte temperature possono portare a situazioni in cui il corpo è sotto stress da surriscaldamento. Oltre alla temperatura, anche altri fattori ambientali come l’umidità possono influire sullo stress da calore. Nel 2024, gran parte del globo ha sperimentato più giorni della media con almeno “forte stress da calore”. Alcune regioni hanno anche sperimentato più giorni della media con “estremo stress da calore”, livello al quale è fondamentale agire per evitare colpi di calore.

Periodi di siccità prolungati in diverse regioni hanno creato condizioni favorevoli agli incendi boschivi. Incendi boschivi su larga scala e persistenti sono stati registrati in tutte le Americhe. In termini di emissioni di carbonio da incendi boschivi, Bolivia e Venezuela hanno registrato i livelli più alti mai registrati, mentre il Canada ha registrato i secondi livelli più alti, in base ai dati del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

Ghiaccio marino nell’Artico e nell’Antartide

L’estensione del ghiaccio marino nell’Artico e attorno all’Antartide è un indicatore essenziale della stabilità del clima terrestre monitorato dal C3S. Nel 2024, l’estensione del ghiaccio marino in queste regioni è stata significativamente al di sotto della media.

L’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto valori record o quasi record per il secondo anno consecutivo. Da giugno a ottobre, l’estensione mensile si è classificata al secondo posto più basso dopo il 2023 e al minimo a novembre, per i rispettivi mesi. Al suo minimo annuale a febbraio, l’estensione mensile si è classificata al terzo posto più basso nelle registrazioni satellitari.

Nell’Artico, l’estensione del ghiaccio marino era vicina alla media 1991-2020 fino a luglio, ma è scesa ben al di sotto della media nei mesi successivi. Al suo minimo annuale a settembre, l’estensione mensile si è classificata al quinto posto più basso nelle registrazioni satellitari.

Gas serra

Il fattore determinante nell’evoluzione di molti indicatori climatici chiave nel 2024 è stato l’aumento della temperatura globale, che è ampiamente associato alla crescente concentrazione di gas serra (GHG) nell’atmosfera. Il monitoraggio dei GHG fornisce informazioni a supporto dell’implementazione di politiche di mitigazione. Il tasso di aumento dell’anidride carbonica è stato maggiore rispetto al tasso osservato negli ultimi anni. Il tasso di aumento del metano è stato significativamente inferiore rispetto agli ultimi tre anni.

Laurence Rouil, Direttore del CAMS presso l’ECMWF conclude: “questo rapporto mostra il valore critico delle nostre attività di monitoraggio. Nel 2024, i GHG atmosferici hanno raggiunto i livelli annuali più alti mai registrati nell’atmosfera, secondo i dati C3S e CAMS. Le concentrazioni di anidride carbonica nel 2024 erano di 2,9 ppm più alte rispetto al 2023 e le concentrazioni di metano erano di 3 ppb più alte. Questo aumento ha portato la stima annuale della concentrazione atmosferica di anidride carbonica a 422ppm e di metano a 1897ppb. I nostri dati indicano chiaramente un costante aumento globale delle emissioni di gas serra e queste rimangono l’agente principale del cambiamento climatico”.

