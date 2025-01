Clima, le anomalie di Dicembre e del 2024 in Italia: un mese fresco al Centro/Sud non basta ad evitare il record di anno più caldo della storia | DATI

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato i dati relativi alle anomalie climatiche di Dicembre 2024 in Italia. Con un’anomalia definitiva di +0,55°C rispetto alla media storica del trentennio 1991-2020, è stato un mese caldo ma senza eccessi, e con un’anomalia positiva molto sbilanciata sulle Regioni del Nord. Complessivamente, infatti, in Italia è stato il 28° mese di Dicembre più caldo della storia dall’inizio dei rilevamenti (dal 1800 ad oggi), ma con grandi sbalzi in base alle varie zone del Paese.

Al Nord, infatti, l’anomalia è stata di +0,99°C ed è stato il 13° mese di Dicembre più caldo della storia; al Centro, invece, lo scarto è stato di +0,23°C (44° Dicembre più caldo della storia); infine al Sud, con uno scarto di +0,26°C, è stato il 42° Dicembre più caldo della storia. Un mese nella norma al Centro/Sud, mite al Nord.

Da evidenziare che il mese di Dicembre più caldo della storia in Italia è stato addirittura quello del 1825 con uno scarto di +2,72°C rispetto alla media storica del trentennio 1991-2020)

Con questo dato mensile, emerge l’eccezionalità che il 2024 abbia chiuso tutti i mesi con un’anomalia positiva rispetto alla media, anche se gli ultimi due (Novembre e Dicembre) sono stati i due consecutivi con lo scarto meno elevato rispetto a tutti gli altri bimestri dell’anno.

Clima, tutte le anomalie mensili del 2024

Gennaio +1,62°C

Febbraio +3,09°C

Marzo +1,42°C

Aprile +1,22°C

Maggio +0,52°C

Giugno +0,92°C

Luglio +2,08°C

Agosto +2,38°C

Settembre +0,44°C

Ottobre +1,57°C

Novembre +0,38°C

Dicembre +0,55°C

Clima, le anomalie complessive del 2024 in Italia: è ufficiale, è stato l’anno più caldo di sempre

Dal punto di vista annuo, il 2024 si è chiuso in Italia con una clamorosa media di +1,46°C rispetto alla media storica trentennale del periodo 1991-2020, diventando così l’anno più caldo di sempre della storia d’Italia. Anomalie, in questo caso, abbastanza omogenee sul territorio nazionale: +1,32°C al Nord, +1,58°C al Centro e +1,56°C al Sud, in tutti e tre i casi l’anno più caldo degli ultimi 225, e cioè da quando esistono i rilevamenti meteorologici nel nostro Paese.

