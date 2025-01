Clima, calano le gelate e nel Regno Unito prosperano fichi e mandorli

MeteoWeb

La Royal Horticultural Society ha annunciato che i fichi e i mandorli stanno prosperando in Gran Bretagna grazie alla diminuzione delle gelate. La mancanza di gelo, uno degli effetti del cambiamento climatico, ha fatto sì che le piante abituate a climi più caldi abbiano avuto successo nei giardini della RHS. I mandorli del Mediterraneo sono stati piantati a Wisley, nel Surrey, diversi anni fa e quest’anno, in assenza di gelo, hanno dato buoni frutti per la prima volta. Gli alberi di fico possono sopportare lunghi periodi di siccità, ma non sono generalmente adatti al clima mite e umido del Regno Unito. Tuttavia, presso il sito RHS di Hyde Hall, nell’Essex, il team ha piantato alberi di fico all’esterno per la prima volta. Lo riporta The Guardian.

Secondo il Met Office, nell’ultimo decennio (2011-2020) ci sono stati il 16% in meno di giorni di gelo atmosferico e il 14% in meno di giorni di gelo al suolo rispetto alla media 1981-2010.

Gli orticoltori dei quattro giardini del RHS stanno iniziando a ritirare le piante che non sono più adatte al clima mutevole del Regno Unito e a sostituirle con altre che potrebbero avere maggiori possibilità di sopravvivere. Come scrive il quotidiano britannico, il cambiamento climatico nel Regno Unito sta portando un tempo più estremo e imprevedibile, quindi non si tratta solo di piantare piante resistenti alla siccità che si comportano meglio con un minor numero di gelate: la RHS deve utilizzare una varietà di piante in grado di resistere a tutte le condizioni atmosferiche.

