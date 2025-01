Meteo, gelo d’inizio anno nel Regno Unito: temperature sotto zero e allerta neve

MeteoWeb

Arriva la prevista ondata di gelo d’inizio 2025 nel Regno Unito, dove le temperature sono scese drasticamente nelle ultime ore. L’allerta neve, in vigore già da qualche giorno in alcune aree del nord del Paese fra la Scozia e l’Inghilterra settentrionale (con minime attorno ai -10°C), è destinata a estendersi nel fine settimana anche verso sud. Il giorno più freddo della stagione invernale, finora, è previsto per sabato 4 gennaio, quando anche a Londra e dintorni si prevedono non più di +2°C di massima e minime sotto lo zero. Temperature che inducono le autorità a lanciare gli avvertimenti di rito sul fronte della tutela della salute, a cominciare dalle persone più fragili.

Il gelo arriva sulla scia della perturbazione abbattutasi negli ultimi giorni sul Paese fra precipitazioni, vento forte e inondazioni a causa dell’uscita dagli argini di vari corsi d’acqua. Il maltempo ha avuto effetti anche sui festeggiamenti del Capodanno in diverse città, ma non a Londra, dove a Natale e nei giorni successivi, fra una pioggia e l’altra, si sono toccate temperature fino a +12-15°C di massima, ben superiori alle medie stagionali locali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.