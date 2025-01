Tra clima e geopolitica, perché la Groenlandia è così ambita

MeteoWeb

Da quando ha assunto la prima carica, il presidente eletto Donald Trump ha espresso un interesse particolare per la Groenlandia, territorio semi-autonomo della Danimarca, alleato di lunga data degli Stati Uniti e membro fondatore della NATO. La Groenlandia ospita una grande base militare statunitense, ma il suo valore strategico e scientifico va ben oltre. Perché questa immensa isola ricoperta di ghiaccio è così ambita? Quali fattori climatici e geopolitici entrano in gioco?

La Groenlandia è un territorio remoto e in gran parte incontaminato, che svolge un ruolo chiave nei cambiamenti climatici globali e nelle dinamiche geopolitiche. L’isola è al centro di competizioni geopolitiche ed economiche sempre più intense, in parte a causa del cambiamento climatico. La posizione strategica della Groenlandia, che si estende sull’Artico tra Stati Uniti, Russia ed Europa, la rende una pedina cruciale nel panorama globale.

Risorse e cambiamento climatico

La Groenlandia è ricca di risorse naturali, tra cui terre rare, uranio, petrolio e gas naturale. Questi materiali, in gran parte forniti dalla Cina, stanno attirando l’attenzione di altre nazioni, tra cui gli Stati Uniti. Nonostante il governo danese abbia sospeso lo sviluppo di giacimenti petroliferi offshore, l’accesso a queste risorse potrebbe diventare più facile man mano che il ghiaccio si scioglie.

Più delle risorse minerarie o energetiche, è il ghiaccio stesso che rende la Groenlandia fondamentale. L’isola contiene abbastanza ghiaccio da far salire il livello dei mari di oltre 7 metri se dovesse sciogliersi completamente. Questo scioglimento, già in corso, ha un impatto globale: dal 1992, la Groenlandia ha perso circa 182 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno, con un picco di 489 miliardi di tonnellate nel 2019.

Il cambiamento climatico sta trasformando l’isola in un “termometro” per il riscaldamento globale. La Groenlandia è anche il motore di una corrente oceanica cruciale, il Capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (AMOC), che influenza il clima globale. Lo scioglimento del ghiaccio sta rallentando questa corrente, con potenziali effetti catastrofici, tra cui gelate prolungate in Europa e Nord America.

Interesse geopolitico

Dal punto di vista geopolitico, l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non è nuovo. Già nel XIX secolo l’isola era considerata strategica, ma oggi è ancora più rilevante con l’apertura di nuove rotte commerciali nell’Artico. Trump ha dichiarato che il controllo della Groenlandia è vitale per la sicurezza nazionale statunitense, scatenando dibattiti sia in Danimarca che nel resto del mondo. Mette Frederiksen, primo ministro danese, ha ribadito l’importanza di rispettare l’autonomia del popolo groenlandese e la collaborazione tra Danimarca e Stati Uniti all’interno della NATO.

L’impatto sul clima globale

La Groenlandia ha un impatto diretto sul clima globale e sulle condizioni meteorologiche quotidiane. Il suo ghiaccio cambia i modelli della corrente a getto e causa eventi meteorologici estremi, come tempeste e ondate di freddo. Nel 2012, ad esempio, i modelli meteorologici sopra la Groenlandia hanno contribuito a indirizzare la super tempesta Sandy verso New York e il New Jersey.

Inoltre, lo scioglimento del ghiaccio cambia il colore dell’isola, passando dal bianco, che riflette il calore, al blu e al verde, che lo assorbono, accelerando ulteriormente il riscaldamento globale. Questo effetto di feedback amplifica le sfide climatiche globali.

Molto più di una terra ghiacciata

La Groenlandia è molto più di una terra ricoperta di ghiaccio. È un laboratorio naturale per comprendere i cambiamenti climatici, una riserva di risorse strategiche e un crocevia geopolitico. Le dichiarazioni di Trump hanno riacceso l’attenzione globale sull’isola, ma il futuro della Groenlandia rimarrà legato al delicato equilibrio tra le sue risorse, il suo ruolo climatico e la sua autonomia politica.

