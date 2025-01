Clima: il 2024 è stato l’anno più caldo in India dal 1901

MeteoWeb

Il dipartimento meteorologico indiano ha confermato che il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in India dal 1901, con temperature estremamente elevate che si inseriscono in un contesto globale di condizioni meteo estreme legate al cambiamento climatico. Mrutyunjay Mohapatra, direttore generale del dipartimento meteorologico indiano, ha dichiarato ai giornalisti: “L’anno 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato dal 1901“. Secondo quanto riportato, la temperatura media annuale dell’aria sulla superficie terrestre in India nel 2024 è stata superiore di 0,65 gradi Celsius rispetto alla media a lungo termine del periodo 1991-2020.

