Meno clima, più spazio e IA: come sarà la scienza con Trump

Tagli ai settori che si occupano di clima, ambiente e malattie infettive, ma più supporti allo spazio e alle tecnologie strategiche, quelle legate all’Intelligenza Artificiale e alla fisica quantistica: secondo la rivista Nature è quanto il mondo della ricerca scientifica dovrà attendersi dal nuovo governo Trump. Si prospettano così luci e ombre per il futuro della ricerca americana, con alcuni settori che potrebbero essere penalizzati, in particolare le scienze della Terra e del clima, così come alcuni settori biomedici, in particolare quelli legati ai vaccini.

In un’analisi pubblicata sul proprio sito, Nature ricorda le posizioni assunte da Trump durante la pandemia di Covid-19, come i tentativi di tagli ad alcune agenzie governative come i National Institutes of Health (Nih) e quella per la protezione ambientale (Environmental Protection Agency, Epa), bloccati però dal voto contrario del Congresso. I ricercatori ricordano anche l’uscita degli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi per la riduzione delle emissioni di CO 2 .

Ora però, sottolinea Nature, i rappresentanti del Congresso potrebbero avere un atteggiamento più favorevole verso la riduzione della spesa federale per la ricerca. A vedere invece un futuro roseo sono le cosiddette ‘industrie del futuro’ legate all’IA e alle tecnologie quantistiche. “Trump e Biden potrebbero scontrarsi su tutto il resto, ma sull’intelligenza artificiale e sulla tecnologia quantistica sono in sintonia”, osserva Mohammed Soliman, direttore del programma di tecnologie strategiche e sicurezza informatica dell’Istituto per il Vicino Oriente a Washington. Si tratta infatti di tecnologie con applicazioni anche militari dove è forte la competizione con la Cina.

A beneficiare dell’arrivo di Trump, e in particolare di Elon Musk, sarà anche lo spazio dove però potrebbero cambiare le priorità di alcuni programmi. Ad esempio la possibile cancellazione del razzo SLS della NASA sviluppato per le missioni Artemis a favore della Starship di SpaceX.

