La cometa C/2024 G3 (ATLAS) “catturata” dalla Stazione Spaziale | FOTO

Il cosmonauta russo Ivan Vagner, in qualità di corrispondente per TASS, ha condiviso una foto straordinaria della cometa C/2024 G3 (ATLAS), scattata direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale. L’immagine mostra il corpo celeste brillante nel buio dello Spazio.

La cometa C/2024 G3 (ATLAS)

La cometa C/2024 G3 è una “sun-grazer“, ovvero un oggetto che si avvicina estremamente al Sole, rischiando di disintegrarsi sotto l’intenso calore che provoca la sublimazione dei suoi ghiacci. Con un passaggio che la porterà a meno di 10 volte la distanza tra la Terra e il Sole, e 4 volte più vicino a Mercurio, la sua traiettoria la rende un fenomeno astronomico di rara intensità. La sua orbita è particolarmente lunga, con un ritorno previsto tra 135mila anni. La cometa ha già effettuato un passaggio ravvicinato, aumentando le probabilità di sopravvivere al prossimo incontro con il Sole.

Il picco di luminosità di C/2024 G3 è previsto per il 13 gennaio, quando raggiungerà una magnitudine di -6,1, sei volte più luminosa della cometa C/2023 A3. Tuttavia, la sua vicinanza al Sole ne renderà difficile l’osservazione. Si potrà ammirare soprattutto nell’emisfero australe, con città come Johannesburg e San Paolo in ottima posizione per ammirarla. La sua visibilità migliorerà intorno al 20 gennaio, quando si allontanerà dal Sole, pur mantenendo una luminosità notevole.

