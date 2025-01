Covid-19: la verità sulla sua origine si fa strada

MeteoWeb

Nel cuore della pandemia, tra le corsie degli ospedali e il crescente numero di vittime, un’altra battaglia si svolgeva lontano dalle luci dei riflettori: quella che riguardava la vera origine del Covid-19. Non si trattava di una lotta contro il virus, ma contro una narrazione ufficiale che per molto tempo ha parlato di un’origine naturale del patogeno, senza lasciare spazio ad altre ipotesi.

Le rivelazioni più recenti hanno messo in luce un’altra storia, che prima sembrava troppo audace per essere presa in considerazione, ma che oggi sta prendendo piede. La tesi dell’incidente in laboratorio, ossia quella che vede il virus come frutto di un errore umano piuttosto che di un salto di specie naturale, sta guadagnando consensi, supportata da nuove indagini e dichiarazioni che sollevano non pochi interrogativi.

Un’indagine sotto il velo del segreto

Nel maggio del 2021, di fronte alle pressioni internazionali e a un numero crescente di dubbi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ordinò un’indagine di 90 giorni per fare chiarezza sull’origine del virus. La comunità scientifica e di intelligence degli Stati Uniti fu chiamata a una corsa contro il tempo per risolvere un enigma che aveva afflitto il mondo per oltre un anno. L’obiettivo era scoprire se il Covid-19 fosse davvero il risultato di un salto zoonotico – ovvero, un virus che passa da un animale all’uomo, come avvenuto in passato con altri coronavirus – o se fosse scaturito da un incidente in laboratorio.

La risposta non arrivò velocemente. Anzi, durante i mesi successivi, il dibattito interno si intensificò e fu caratterizzato da profonde divisioni. Il gruppo di esperti che si occupava dell’indagine era diviso. Alcuni erano favorevoli all’ipotesi naturale, mentre altri sembravano più propensi a credere che il virus fosse stato rilasciato accidentalmente da uno dei laboratori di Wuhan, luogo di origine del primo focolaio. Tuttavia, chiunque osasse esprimere questa teoria veniva sistematicamente etichettato come “complottista” e osteggiato dal mainstream scientifico e dai media.

La pressione esercitata da ambienti politici e accademici a favore di una verità ufficiale riguardante l’origine naturale del Covid-19 era tale che i pochi scienziati che avevano sollevato dubbi sulla tesi più diffusa venivano emarginati. Questo silenziamento contribuì a radicare nella percezione pubblica l’idea che l’origine animale fosse l’unica possibilità plausibile.

La riscoperta dell’incidente in laboratorio

Nel tempo, però, e con l’avanzare di nuove prove, la verità sembra essersi fatta strada. Le scoperte più recenti, supportate anche dalle indagini rivelate dal Wall Street Journal, rafforzano l’ipotesi dell’incidente di laboratorio, che oggi sembra essere la tesi più probabile. La storia di questo cambiamento di rotta è emblematica delle difficoltà che la comunità scientifica e politica hanno dovuto affrontare per accettare l’idea che il virus possa essere stato rilasciato accidentalmente da un laboratorio di ricerca, piuttosto che provenire direttamente dal mondo animale.

Nel 2021, diversi rapporti interni e documenti hanno rivelato che il laboratorio di Wuhan, noto come Istituto di Virologia, era stato finanziato anche da fonti americane, contribuendo a creare una rete complessa di interessi e finanziamenti legati alla ricerca sui coronavirus. Questi finanziamenti, combinati con la scoperta di esperimenti ad alto rischio condotti nel laboratorio cinese, sollevano domande su quanto sia stato effettivamente sicuro il lavoro svolto in quell’istituto.

Secondo quanto riportato dalle indagini, tra i finanziamenti statunitensi vi erano anche quelli che sostenevano ricerche sui virus provenienti dai pipistrelli, con l’obiettivo di anticipare eventuali pandemie future. Un obiettivo che, seppur legittimo, potrebbe aver comportato rischi imprevisti.

Il ruolo delle rivelazioni diplomatiche

A rendere ancora più intrigante la vicenda sono gli sviluppi diplomatici tra Stati Uniti e Cina, che hanno influenzato il corso delle indagini. Con il passare del tempo, infatti, la comunità internazionale ha dovuto fare i conti con il crescente isolamento della Cina, la quale ha mostrato resistenza ad aprire completamente i suoi laboratori agli ispettori internazionali. Questo ha alimentato il sospetto che le informazioni riguardanti l’origine del virus fossero state manipolate o occultate, non solo da parte cinese, ma anche da attori esterni che avevano interessi nel mantenere la narrativa ufficiale dell’origine naturale.

In questo contesto, le dichiarazioni di alti funzionari, anche all’interno dell’amministrazione Biden, sembrano ora suggerire che la versione iniziale possa essere stata un tentativo di arginare la paura globale e di evitare responsabilità politiche e diplomatiche. L’interrogativo più grande è quindi se si sia preferito non indagare a fondo su questa teoria per evitare conflitti internazionali.

L’impatto sul dibattito pubblico e sulle politiche future

Mentre la comunità scientifica e politica sta ancora cercando di fare chiarezza sulla questione, il pubblico globale si è diviso. Coloro che avevano inizialmente messo in discussione la tesi naturale del virus si sentono ora legittimati dalla crescente evidenza che l’origine laboratoristica sia quella più plausibile. Ma la narrazione che ha dominato per più di due anni non è facile da sovvertire.

Molti esperti, ora, chiedono che venga aperto un dibattito serio sul controllo delle ricerche su virus pericolosi e sulla regolamentazione dei laboratori che conducono esperimenti ad alto rischio. Se il Covid-19 fosse davvero frutto di un incidente di laboratorio, questa vicenda potrebbe costituire un campanello d’allarme per il futuro. Gli scienziati ora si chiedono come poter garantire che le scoperte future non mettano a rischio la sicurezza globale.

La lezione che emerge da questa lunga vicenda non è solo scientifica, ma anche politica e sociale. La comunità internazionale deve imparare a riconoscere l’importanza di una scienza indipendente, senza pressioni politiche, e di un’informazione trasparente che non si limiti a proteggere gli interessi di pochi, ma che ponga la salute e il benessere globale al primo posto. La questione dell’origine del Covid-19 non è solo una questione di scienza, ma di etica e responsabilità globale.

