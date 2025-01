Covid, la CIA cambia idea: l’origine “più probabile” è la fuga dal laboratorio

MeteoWeb

La CIA ora ritiene che il virus responsabile della pandemia di COVID-19 abbia avuto origine molto probabilmente in laboratorio, secondo una valutazione pubblicata sabato che punta il dito contro la Cina, pur riconoscendo che l’agenzia di spionaggio ha “scarsa fiducia” nelle proprie conclusioni. La scoperta non è il risultato di alcuna nuova informazione di intelligence e il rapporto è stato completato su richiesta dell’amministrazione Biden e dell’ex direttore della CIA William Burns. È stato declassificato e pubblicato sabato come conseguenza della scelta del presidente Donald Trump caduta su John Ratcliffe per guidare l’agenzia, che ha prestato giuramento giovedì come direttore.

La scoperta suggerisce che l’agenzia ritiene che la totalità delle prove renda più probabile un’origine di laboratorio rispetto a un’origine naturale. La valutazione dell’agenzia assegna però un basso grado di fiducia a questa conclusione, suggerendo che le prove sono carenti, inconcludenti o contraddittorie.

I precedenti resoconti sulle origini del COVID-19 si sono divisi sul fatto che il coronavirus sia emerso da un laboratorio cinese, potenzialmente per errore, o se sia nato naturalmente. La nuova valutazione non è destinata a risolvere il dibattito. Infatti, i funzionari dell’intelligence affermano che potrebbe non essere mai risolto, a causa della mancanza di cooperazione da parte delle autorità cinesi.

La CIA “continua a valutare che sia gli scenari di origine naturale della pandemia di COVID-19 legati alla ricerca, sia quelli di origine naturale, rimangano plausibili“, ha scritto l’agenzia in una dichiarazione sulla sua nuova valutazione.

Invece di nuove prove, la conclusione si è basata su nuove analisi di intelligence sulla diffusione del virus, sulle sue proprietà scientifiche e sul lavoro e sulle condizioni dei laboratori di virologia cinesi.

I legislatori hanno fatto pressione sulle agenzie di spionaggio americane per ottenere maggiori informazioni sulle origini del virus, che ha portato a lockdown, sconvolgimenti economici e milioni di morti. È una domanda con implicazioni nazionali e geopolitiche significative mentre il mondo continua a confrontarsi con l’eredità della pandemia.

Le autorità cinesi hanno respinto le speculazioni sulle origini del COVID come inutili e motivate dalla politica. Sabato, un portavoce dell’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha affermato che il rapporto della CIA non ha credibilità. “Ci opponiamo fermamente alla politicizzazione e alla stigmatizzazione della fonte del virus e invitiamo ancora una volta tutti a rispettare la scienza e a stare lontani dalle teorie del complotto“, ha affermato il portavoce dell’ambasciata Liu Pengyu in una dichiarazione inviata all’Associated Press.

Sebbene l’origine del virus resti sconosciuta, gli scienziati pensano che l’ipotesi più probabile sia che abbia circolato nei pipistrelli, come molti coronavirus, prima di infettare un’altra specie, probabilmente cani procione o ratti del bambù. A sua volta, l’infezione si è diffusa agli esseri umani che maneggiavano o macellavano quegli animali in un mercato di Wuhan, dove i primi casi umani sono comparsi a fine novembre 2019.

Alcune indagini ufficiali, tuttavia, hanno sollevato la questione se il virus sia fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan. Due anni fa un rapporto del Dipartimento dell’Energia ha concluso che una fuga di laboratorio era l’origine più probabile, sebbene quel rapporto esprimesse anche scarsa fiducia nella scoperta.

Nello stesso anno l’allora direttore dell’FBI Christopher Wray dichiarò che la sua agenzia riteneva che il virus si fosse “molto probabilmente” diffuso dopo la fuga da un laboratorio. Ratcliffe, che ha ricoperto l’incarico di direttore dell’intelligence nazionale durante il primo mandato di Trump, ha dichiarato di essere favorevole anche lui allo scenario della fuga di dati in laboratorio. “La fuga dal laboratorio è l’unica teoria supportata dalla scienza, dall’intelligence e dal buon senso“, ha affermato Ratcliffe nel 2023.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.