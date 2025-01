Crisi e tensione sull’energia: lo scontro sulle politiche energetiche UE fa crollare la coalizione

MeteoWeb

Una disputa sulle politiche energetiche dell’Unione Europea ha portato al crollo del governo di coalizione della Norvegia, proprio mentre le minacce del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi e acquisire la Groenlandia stavano per riaccendere il dibattito sull’adesione di Oslo al blocco europeo. Il Primo Ministro Jonas Gahr Støre ha cercato di implementare tre direttive energetiche dell’UE, provocando l’uscita improvvisa del partner euroscettico della coalizione, il Partito di Centro pro-agricoltori, giovedì scorso.

“Non dobbiamo cedere ulteriore potere all’UE”, ha dichiarato Trygve Slagsvold Vedum, leader del Partito di Centro e ministro delle finanze norvegesi. Negli ultimi tempi, entrambi i partiti della coalizione avevano promesso di opporsi al rinnovo degli interconnettori elettrici della Norvegia con la Danimarca, suscitando preoccupazioni in tutta Europa riguardo a un percepito nazionalismo energetico.

I dettagli

La Norvegia, uno dei paesi più ricchi d’Europa grazie alle sue abbondanti riserve di petrolio e gas, oltre che all’energia idroelettrica, non fa parte dell’UE ma adotta la maggior parte delle leggi del blocco a causa della sua adesione allo Spazio Economico Europeo. Le tre direttive in questione riguardano l’energia rinnovabile, l’efficienza energetica e la prestazione energetica degli edifici.

Le frizioni tra Oslo e Bruxelles sono aumentate negli ultimi anni, con molti paesi dell’UE che ritengono che la Norvegia debba essere più generosa con la sua energia idroelettrica e non minacciare di interrompere le esportazioni di energia tramite gli interconnettori verso Danimarca, Regno Unito e Germania.

“Non siamo contenuti della Norvegia. Il sentimento è il peggiore che abbia mai conosciuto. La Norvegia appare egoista, cercando di mantenere questa elettricità per sé stessa, anche se guadagna così tanto vendendoci gas”, ha affermato recentemente un ambasciatore dell’UE a Oslo .

La situazione è complicata dal ritorno di Trump come presidente degli Stati Uniti. Alcune figure di spicco del Partito Laburista di Støre ritengono che la Norvegia debba rafforzare i suoi legami con l’UE per evitare l’isolamento nel caso in cui gli Stati Uniti imponessero dazi sull’Europa. Støre ha dichiarato giovedì che il suo governo energetico non ha intenzione di implementare le altre cinque parti del pacchetto pulito dell’UE, che riguardano il mercato elettrico, mantenendo così Oslo su una possibile rotta di collisione con Bruxelles. La Commissione Europea ha dato alla Norvegia tempo fino a maggio per implementare il pacchetto.

Altri sono stati inquietati dalla rinnovata spinta di Trump ad acquisire la Groenlandia dalla Danimarca, ritenendo che potrebbe avere conseguenze per l’isola artica norvegese di Svalbard, dove la Russia ha un proprio insediamento. La Norvegia ha rifiutato l’adesione all’UE in un referendum nel 1994, rimanendo solo nello Spazio Economico Europeo, una posizione che alcuni a Oslo hanno deriso come l’obbligo di accettare le regole del blocco senza avere voce in capitolo. I sondaggi suggeriscono che la maggioranza dei norvegesi è ancora contraria all’adesione.

“Ci vorrebbe un vero shock, forse qualcosa da parte di Trump, per riavviare il dibattito sull’UE qui”, ha affermato una figura di spicco del Partito Laburista nel 30º anniversario del referendum, lo scorso novembre. Le elezioni parlamentari in Norvegia hanno una data fissa, il che significa che è probabile che il Partito Laburista cercherà di continuare come governo di minoranza fino all’8 settembre. Alcuni esperti hanno affermato che, paradossalmente, questo potrebbe rendere il governo più forte, poiché potrebbe appellarsi a partiti di tutto lo spettro politico per approvare misure.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.