Crisi idrica Basilicata, cresce il livello del Camastra: migliora l’erogazione

Dopo mesi di emergenza idrica, si va verso il ritorno alla normalità a Potenza e in altri 28 comuni lucani serviti dallo schema Basento-Camastra. L’erogazione sarà infatti garantita senza interruzioni dalle ore 7 di domani, venerdì 10 gennaio, alle ore 19 di lunedì prossimo, 13 gennaio. Ne ha dato notizia Acquedotto lucano. Nel comunicato, viene specificato che “il Commissario per l’emergenza idrica, Vito Bardi, d’intesa con l’amministratore unico di Acquedotto lucano, Alfonso Andretta, ha disposto i nuovi orari di erogazione nei 29 comuni serviti dallo schema Basento-Camastra a partire da venerdì 10 e fino a lunedì 13 gennaio. La decisione è stata assunta in considerazione del maggiore apporto di acqua dalle sorgenti e del crescente livello dell’invaso del Camastra“.

