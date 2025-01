Cuba, esplosioni in un magazzino di “materiale bellico”: 13 dispersi ed oltre 1200 evacuati

MeteoWeb

Il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie di Cuba ha reso noto che sono avvenute esplosioni in un magazzino militare nella località di Melones, nella provincia orientale di Holguín, a causa di un incendio. È stato precisato che nell’area era custodito “materiale bellico” e che, tuttavia, ciò “non costituisce pericolo per la comunità“. Tredici soldati risultano dispersi. Il sito governativo Cubadebate ha riferito che 1.245 persone sono state evacuate. Il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie di Cuba ha reso noto che “si sta indagando sulle cause” delle esplosioni.

