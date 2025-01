Cybertruck Tesla esplode a Las Vegas, un morto e 7 feriti. Musk: “stiamo indagando, mai vista una cosa del genere”

MeteoWeb

Una vittima e sette feriti: è il bilancio dell’esplosione avvenuta alle 8:40 di mattina a Las Vegas, in Nevada, quando un cybertruck Tesla è esploso e poi bruciato, uccidendo il conducente e ferendo sette persone che erano nei paraggi. È successo davanti al Trump Hotel di Las Vegas. L’autista si era fermato nell’area parcheggiatori dell’hotel dove poi il veicolo è esploso. I feriti sono stati ricoverati in tre ospedali mentre i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare ore per estrarre dai rottami del suv elettrico il corpo dell’autista. La causa dell’incidente non è ancora chiara ma secondo alcuni testimoni, la batteria del cybertruck sarebbe esplosa. Secondo un funzionario, l’auto aveva a bordo alcuni mortai del genere per i fuochi d’artificio.

“Al momento l’intero team senior di Tesla sta indagando sulla questione. Pubblicheremo ulteriori informazioni non appena sapremo qualcosa. Non abbiamo mai visto niente del genere“, ha scritto su X Elon Musk.

