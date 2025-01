De Telegraaf: “l’Ue pagò le lobby green per appoggiare le riforme di Timmermans”

MeteoWeb

L’Ue avrebbe “pagato segretamente gruppi ambientalisti per promuovere i piani verdi dell’ex Commissario Frans Timmermans“. Lo rivela un’inchiesta del quotidiano olandese De Telegraaf che cita contratti riservati, tra cui uno da 700mila euro “per orientare il dibattito sull’agricoltura”. “Per anni, la Commissione Ue ha sovvenzionato” lobby ecologiste per “fare pressioni a favore” del Green Deal. “Alle organizzazioni – denuncia il Telegraaf – sono stati addirittura assegnati obiettivi per risultati concreti di lobbying presso eurodeputati e Paesi membri“. Bruxelles avrebbe utilizzato denaro proveniente da “un fondo multimiliardario“.

