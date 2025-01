Disastro aereo a Washington, non risultano superstiti. Trump: “l’incidente poteva essere evitato”

MeteoWeb

Contrariamente a quanto riportato inizialmente da alcuni media locali, al momento non risultano superstiti nell’incidente aereo avvenuto a Washington, mentre proseguono le difficili operazioni di soccorso. Al momento nessun sopravvissuto è stato ancora recuperato. Le autorità temono che l’incidente possa essere il disastro aereo più mortale a Washington da decenni.

Lo scontro tra il jet e l’elicottero

Un jet regionale, con una sessantina di persone a bordo e 4 membri dell’equipaggio, si è scontrato con un elicottero in volo di addestramento su cui viaggiavano 3 militari mentre era in fase di atterraggio sui cieli di Washington per poi inabissarsi nelle gelide acque del fiume Potomac.

Il volo AA5342 della compagnia regionale Psa che opera per American Airlines era partito da Wichita in Kansas e stava atterrando allo scalo “Ronald Reagan”, alle 21 di ieri sera (le 3 di notte in Italia) quando si è scontrato lateralmente con un elicottero Sikorsky H-60. L’FBI esclude un atto di terrorismo.

Dalla torre di controllo era partito un allarme. “Path 25 avete il jet in vista” ha affermato un controllore di volo ed un pilota ha risposto: “Torre, l’avete visto?“. Poi lo schianto.

“Sono stato informato del terribile incidente. Sto monitorando la situazione e fornirò dettagli quando emergeranno. Dio benedica i passeggeri” ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “L’aereo era una su linea di avvicinamento all’aeroporto perfetta e di routine. L’elicottero stava andando diritto verso l’aereo per un periodo prolungato. Era notte limpida, le luci dell’areo erano acceso, perché l’elicottero non è andato su o giù, o perché non ha girato. Perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l’aereo. Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata” ha poi scritto in un post su Truth Social.

L’incidente è avvenuto 43 anni dopo lo schianto del 13 gennaio 1982, del volo 90 dell’Air Florida che, sempre nella capitale degli Stati Uniti, colpì un ponte uccidendo 74 delle 79 persone a bordo e 4 che viaggiavano in auto.

