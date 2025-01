Donna uccisa dai pitbull a Latina: l’AIDAA presenta un esposto

MeteoWeb

Un esposto sarà presentato dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA per chiedere la ricostruzione esatta di quanto accaduto e per valutare la reazione dei cani (due dei quali sono stati di fatto abbattuti) di fronte a una “situazione inusuale come quella che ha portato alla morte di una donna di 30 anni aggredita dagli stessi cani e che a quanto si apprende era entrata nottetempo scavalcando il cancello nel giardino nel giardino della villa alla periferia di Latina in zona Piccarello”.

“Siamo ovviamente di fronte a una tragedia e per questo come prima cosa facciamo le nostre condoglianze ai parenti ed agli amici della signora Patricia Masithela, ma il nostro compito come associazione animalista è quello di chiedere l’esatta ricostruzione di quanto avvenuto, perchè solo da un esatta ricostruzione dei fatti potrà mettere in evidenza il fatto che i cani non hanno agito per aggredire ma per difendere il territorio da un’intrusa o viceversa, ma anche per capire in quale stato si trovassero gli animali, se è vero ad esempio che erano affamati e malnutriti. Se cio fosse confermato, ci sarebbero da valutare anche altri fattori che forse non hanno influito direttamente sull’aggressione alla povera Patricia ma che serviranno per capire alcuni contorni di questa vicenda”, conclude la nota.

