Elon Musk critica la Germania: l’attacco sulle centrali nucleari

“Quando ho visto che la Germania spegneva le centrali nucleari, dopo che i rifornimenti di gas dalla Russia erano stati tagliati, ho pensato: ‘questo è assurdo’ È stata la cosa più assurda che io abbia mai visto”. Lo ha detto Elon Musk intervistando il leader dell’Afd tedesca Alice Weidel. “Io credo che sia giusto aumentare decisamente la quota nucleare in Germania. Questo sarebbe meraviglioso”, ha affermato. Per Musk rinnovabili e nucleari andrebbero usati in modo complementare.

