Elon Musk e la profezia di Wernher von Braun: una coincidenza inquietante

Elon Musk, celebre imprenditore e CEO di SpaceX, ha recentemente reagito a una predizione inquietante risalente a oltre 70 anni fa. Musk ha scoperto un estratto di un manoscritto tedesco del 1953, condiviso da un follower su X (precedentemente noto come Twitter). Il testo è tratto da “The Mars Project”, opera dello scienziato Wernher von Braun, e contiene un riferimento sorprendente: il leader di Marte sarebbe stato chiamato “Elon”.

La rivelazione è stata pubblicata dall’utente @SpaceSudoer, scatenando un acceso dibattito. Uno dei lettori ha persino recuperato l’originale, confermando che von Braun utilizzò effettivamente il nome “Elon” per descrivere il capo del governo marziano. L’estratto recita: “il governo marziano era diretto da dieci uomini, il leader dei quali veniva eletto a suffragio universale per un periodo di cinque anni e aveva il titolo di ‘Elon’. Due camere parlamentari approvavano le leggi, che venivano poi amministrate dall’Elon e dal suo gabinetto”.

La risposta di Musk

Musk, 53 anni, ha risposto al manoscritto condividendo il post e scrivendo: “Com’è possibile che sia reale?”. Successivamente ha aggiunto con tono ironico: “non importa quante volte dica alla gente che sono un viaggiatore del tempo alieno di 5000 anni, non mi credono”.

La reazione non si è fatta attendere nemmeno da parte degli utenti di X. Un commento suggeriva: “forse sei davvero un viaggiatore del tempo o qualcosa del genere“, mentre un altro diceva: “l’ho sempre detto, penso davvero che tu sia un viaggiatore nel tempo”. Un terzo ha ironizzato: “Elon, smettila di prenderci in giro. Sappiamo che è tutto vero”. Il nome “Elon”, poco comune, ha reso la coincidenza ancora più inquietante per molti osservatori.

Coincidenza o destino?

La scoperta del manoscritto di von Braun ha alimentato teorie, ironie e discussioni. Che si tratti di una coincidenza straordinaria o di un segno del destino, resta il fatto che Elon Musk continua a ispirare sogni e dibattiti sul futuro dell’umanità nello spazio.

