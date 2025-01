Emergenza neve negli USA: precipitazioni oltre i 2,5cm all’ora ora tra Delaware e New Jersey

MeteoWeb

Una tempesta invernale di notevole intensità si sta avvicinando alle coste orientali degli Stati Uniti, con il Servizio Meteorologico Nazionale di Mount Holly, New Jersey, che ha emesso un avviso urgente per le prossime ore. L’allerta, in vigore dalle prime ore di lunedì 6 gennaio fino alle prime ore di martedì 7 gennaio 2025, prevede condizioni meteorologiche particolarmente avverse che interesseranno diverse aree del Delaware e del New Jersey.

Le previsioni indicano l’arrivo di nevicate intense, con accumuli previsti tra i 10 e i 20 centimetri nelle zone interessate. Le aree più colpite includeranno la contea di New Castle in Delaware, mentre in New Jersey saranno coinvolte le contee di Atlantic Coastal Cape May, Cape May, Cumberland e Salem.

Il fenomeno meteorologico inizierà a manifestarsi nella tarda serata di domenica, con un’intensificazione prevista durante la mattinata di lunedì. In questo periodo, l’intensità delle precipitazioni potrebbe superare i 2,5 centimetri all’ora, creando rapidamente condizioni di difficoltà sulle strade.

Le autorità mettono in guardia la popolazione sui potenziali impatti di questa tempesta invernale. I viaggi potrebbero diventare estremamente difficoltosi, con rischi significativi per la sicurezza stradale. In particolare, si prevede che le condizioni meteorologiche avverse influenzeranno notevolmente gli spostamenti dei pendolari sia durante la mattina che la sera di lunedì.

Data la gravità della situazione, si consiglia ai residenti delle aree interessate di prestare la massima attenzione e di limitare gli spostamenti non necessari. È fondamentale rimanere aggiornati sulle ultime previsioni e seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

La tempesta dovrebbe iniziare a perdere intensità gradualmente durante la notte di lunedì, ma gli effetti potrebbero persistere fino alle prime ore di martedì. Si raccomanda di prepararsi adeguatamente, considerando la possibilità di interruzioni nei servizi e difficoltà negli spostamenti per l’intera durata dell’evento meteorologico.

In situazioni come queste, è cruciale affidarsi a fonti meteorologiche affidabili e professionali per ottenere informazioni accurate e aggiornate. L’utilizzo di servizi meteo specializzati può fornire dati più dettagliati e previsioni più precise, permettendo una migliore preparazione e gestione dell’emergenza.

