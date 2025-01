Energia, Meloni: “Italia piattaforma naturale nel Mediterraneo, hub tra Ue e Africa”

MeteoWeb

“Se vogliamo realizzare la transizione energetica in modo concreto e sostenibile, dobbiamo essere sicuri che questo impegno sia integrato da infrastrutture adeguate. Sono sicura che sviluppare interconnessioni possa essere la chiave di volta di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare l’opportunità di future collaborazioni internazionali generando benefici per tutti”. Lo ha detto il Premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla Abu Dhabi Sustainability Week. “Con questo approccio l’Italia si posiziona per diventare hub strategico per i flussi energetici tra Europa e Africa. Siamo una piattaforma naturale nel Mediterraneo e questo ci consente di svolgere un ruolo da hub di fornitura e distribuzione sia per le esistenti che le future potenziali forniture dall’Africa a fronte della crescente domanda europea“, ha continuato Meloni.

Il Governo italiano “dà voce a questa ambizione con il Piano Mattei, il piano di collaborazione con i Paesi africani che abbiamo lanciato, piano che considera l’energia come uno dei suoi pilastri e favorisce anche progetti di interconnessione strategici“, segnala il Presidente del Consiglio. “Penso alla interconnessione energetica Elmed tra Italia e Tunisia, progetto finanziato da Banca mondiale e Ue per un collegamento ad alta tensione corrente continua su un cavo da 600 MegaWatt di potenza che si estende per 220km. Mi riferisco anche al SoutH2 Corridor per il trasporto dell’idrogeno dal Nordafrica all’Europa centrale via Italia, o ai progetti ad alto potenziali lanciati nel Framewkork G7 ‘Energy for growth in Africa’ per incoraggiare investimenti su energia pulita nel continente”.

