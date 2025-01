Energia nucleare, Pichetto svela tutti i dettagli sul disegno di legge

MeteoWeb

Il disegno di legge delega sul nucleare “credo che verrà esaminato in Cdm tra una quindicina di giorni. Non vedo slittamenti”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a margine degli Eu-Italy Energy Days organizzati dal Politecnico di Torino in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e con il supporto del ministero dell’Università e della Commissione Europea. “E’ un disegno di legge delega dove si prevede un quadro di impostazione di delega al Governo per preparare un decreto legislativo sul permitting, un decreto legislativo sulla formazione, uno su tutto il sistema della sicurezza e uno su un ente certificato riconosciuto”, ha spiegato il ministro osservando che “nel momento opportuno dovrà essere fatta la valutazione sulla convenienza, e allora si valuterà se è compatibile il costo, se è sicuro, se è compatibile il prezzo finale dell’energia”.

