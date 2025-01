Energia, i prezzi del gas alle stelle: la mossa dell’Egitto

MeteoWeb

Con poche nuvole, vasti deserti vuoti e una rete elettrica ben sviluppata, l’Egitto ha tutti gli elementi per un’enorme espansione della produzione di energia solare. Solo ora, però, si sta attivando per sfruttarla, dopo che il costo delle importazioni di gas naturale è aumentato vertiginosamente. Lo scorso anno un forte calo della produzione nazionale di gas, unito ad un consumo crescente, ha colto di sorpresa le autorità, e ha portato a blackout la rotazione durante l’estate. “È stato un grande campanello d’allarme, per questo che il governo di recente ha annunciato un grande pacchetto di emergenza”, ha affermato Ahmed Mortada, responsabile Energia in Egitto della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS).

L’Egitto nel 2024 ha dovuto sborsare oltre 1 miliardo di dollari in più di quanto previsto per il GNL importato, e gli analisti stimano che nel 2025 spenderà miliardi in più. Le aziende solari affermano di poter fornire elettricità molto più economica di quella generata dalle turbine a gas, utilizzando pannelli economici cinesi, ma lamentano che i sussidi energetici che distorcono il mercato e le normative restrittive sono degli ostacoli. “Dio ha benedetto l’Egitto con risorse solari e territoriali molto buone”, ha dichiarato a dicembre Hussain Al Nowais, presidente di AMEA Power, produttore di Energia rinnovabile con sede negli Emirati Arabi Uniti.

