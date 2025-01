Energia, la Commissione Ue annulla l’incontro Slovacchia-Ucraina: Kiev non partecipa ai negoziati

MeteoWeb

La Commissione europea ha annullato l’incontro programmato per domani, martedì 7 gennaio, tra le delegazioni di Slovacchia e Ucraina ed i rappresentanti dell’esecutivo comunitario, a causa dell’assenza della parte ucraina. Lo ha comunicato oggi l’ufficio stampa del governo slovacco. L’incontro avrebbe dovuto trattare, tra le altre cose, l’interruzione del transito del gas verso la Slovacchia, un tema di rilevante importanza per la regione. “La Commissione europea ha deciso di cancellare l’incontro previsto, dato che la parte ucraina non prenderà parte ai negoziati”, ha riferito il servizio stampa slovacco. Tuttavia, la Commissione europea sta lavorando con le parti coinvolte per fissare una nuova data per il colloquio, che verrà comunicata ai media non appena disponibile.

Il contratto tra Ucraina e Russia per il transito del gas verso l’Europa è scaduto alla fine del 2024, dopo che l’Ucraina ha scelto di non rinnovarlo. Il primo ministro slovacco, Robert Fico, ha espresso il suo disaccordo con la decisione ucraina e ha annunciato che la Slovacchia adotterà misure di reciprocità per rispondere alla situazione.

