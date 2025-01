La tempesta Éowyn scatena il caos in Irlanda e Regno Unito: record storici, una “bomba meteorologica” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La tempesta Éowyn, una delle più potenti mai registrate, ha scatenato il caos nel Regno Unito e in Irlanda, lasciando milioni di persone senza corrente e paralizzando trasporti e infrastrutture. Le autorità meteorologiche hanno emesso allerte meteo codice rosso per vaste aree di Scozia, Irlanda del Nord e dell’Isola di Man, sottolineando il rischio per la vita umana a causa di venti estremamente violenti.

Tempesta Éowyn, venti da record e danni senza precedenti

Le raffiche più forti hanno raggiunto i 183 km/h a Mace Head, nella Contea di Galway, Repubblica d’Irlanda, segnando un record storico per il Paese. Anche in Irlanda del Nord e in Galles i venti hanno superato i 150 km/h, causando danni estesi alla rete elettrica, con oltre 93mila abitazioni prive di energia nel Nord dell’isola e 715mila strutture interessate nella Repubblica d’Irlanda.

L’ente irlandese di fornitura elettrica, ESB, ha definito i danni “senza precedenti” e ha avvertito che potrebbero essere necessari giorni per ripristinare l’elettricità in molte aree. Lo stesso scenario si osserva in Scozia, dove circa 15mila clienti sono rimasti al buio.

Tempesta Éowyn, caos trasporti

Il maltempo ha messo in ginocchio il sistema dei trasporti. Più di 1.070 voli sono stati cancellati negli aeroporti di Dublino, Edimburgo, Heathrow e Glasgow. Anche il trasporto ferroviario ha subito gravi interruzioni: l’intera rete ferroviaria scozzese è stata chiusa, così come molte linee nel Nord dell’Inghilterra e nel Galles. Gli operatori ferroviari, tra cui Avanti, LNER e TransPennine Express, hanno avvertito che il servizio non riprenderà fino a quando non sarà garantita la sicurezza.

Jake Kelly, direttore di Network Rail, ha spiegato che i forti venti e la possibilità di alberi abbattuti rendono troppo pericoloso operare treni. Secondo Kelly, è “estremamente raro” chiudere un’intera rete ferroviaria, ma la decisione è stata inevitabile di fronte a questa emergenza.

Chiusura delle scuole e sospensione dei servizi

In Scozia e Irlanda del Nord tutte le scuole sono state chiuse, mentre in Irlanda del Nord anche supermercati come Tesco hanno sospeso le attività. Gli autobus e i traghetti sono stati cancellati in gran parte del Paese. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa e a evitare viaggi non essenziali, mentre la polizia irlandese ha descritto l’evento come “la peggiore tempesta dal 1998“.

Ciclogenesi esplosiva e fenomeno del “stingjet”

La tempesta Éowyn è stata alimentata da un fenomeno meteorologico noto come ciclogenesi esplosiva, che si verifica quando una depressione atmosferica si approfondisce rapidamente. In questo caso, la pressione è scesa di 50 millibar in sole 24 ore, ben oltre la soglia dei 24 millibar che definisce il fenomeno.

Gli esperti ritengono che la costa occidentale dell’Irlanda possa essere stata colpita anche da uno stingjet, un fenomeno raro che si manifesta nei cicloni più potenti, con venti ad alta quota che vengono “spinti” verso il suolo, causando raffiche devastanti.

Tempesta ancora in corso

La tempesta, ancora in corso, sta attraversando il Regno Unito verso est, con nuove allerte per vento, neve e ghiaccio previste per il fine settimana. Il Met Office ha emesso 13 allerte meteorologiche che coprono tutto il territorio britannico, da allarmi rossi a gialli, raccomandando estrema cautela.

La Tempesta Éowyn ha raggiunto Antrim, in Irlanda del Nord

Tempesta Éowyn, venti impetuosi a Galway

Tempesta Éowyn, le immagini da Spanish Point in Irlanda

Tempesta Éowyn, venti impetuosi e mareggiate in Scozia

Tempesta Éowyn, pesanti danni a Dublino

La Tempesta Éowyn vista dallo Spazio

Tempesta Éowyn, allagamenti a Galway

Tempesta Éowyn, pesanti allagamenti a Galway

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.