Venti da uragano, Irlanda travolta dalla tempesta Éowyn: blackout e raffiche record | DATI

L’Irlanda sta affrontando quello che molti esperti hanno descritto come “la tempesta atlantica più violenta di questa generazione”. La tempesta Éowyn ha già lasciato senza elettricità circa 560mila abitazioni e attività commerciali a causa di danni estesi alle infrastrutture elettriche.

Tempesta Éowyn, raffiche record e venti da uragano

Nelle prime ore del mattino, Met Éireann ha registrato una raffica record di 183 km/h a Mace Head, nella contea di Galway, superando il precedente record nazionale di 182 km/h. Altri dati critici includono Knock con raffiche di 139 km/h e Shannon con 137 km/h. La velocità media del vento a Mace Head ha raggiunto i 130 km/h.

Tempesta Éowyn, venti impetuosi a Galway

Blackout diffusi e allarmi di sicurezza

Secondo ESB Networks, i danni alla rete elettrica sono senza precedenti. Intere aree del Paese sono rimaste al buio e si prevede che il ripristino dell’energia elettrica possa richiedere diversi giorni. La compagnia elettrica ha avvertito la popolazione di non avvicinarsi ai fili caduti o alle infrastrutture danneggiate, poiché potrebbero essere ancora sotto tensione.

Tempesta Éowyn, le immagini da Spanish Point in Irlanda

Tempesta Éowyn, evento storico

Cathal Nolan dell’Ireland’s Weather Channel ha definito Éowyn una “tempesta generazionale“, simile per intensità solo all’uragano Debbie del 1961, che causò 12 morti in Irlanda. Anche il servizio meteorologico britannico ha emesso un’allerta rossa per alcune zone del Regno Unito, raccomandando ai cittadini di evitare qualsiasi spostamento non necessario.

Piogge intense e pericolo inondazioni

Oltre ai venti devastanti, Éowyn porta con sé piogge torrenziali. Sono previsti fino a 100 mm di pioggia in alcune aree dell’Irlanda occidentale, della Scozia e del Galles, con il rischio di alluvioni locali e ritardi nei trasporti.

