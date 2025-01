La furia della Tempesta Éowyn: il “ciclone bomba” sta iniziando a travolgere Regno Unito e Irlanda | VIDEO

MeteoWeb

Il Regno Unito e l’Irlanda si preparano ad affrontare una delle tempeste più potenti degli ultimi decenni, battezzata Éowyn. Con venti che potrebbero superare i 160 km/h e nevicate abbondanti, il Met Office ha emesso avvisi meteo che comprendono un raro “allarme rosso” per alcune aree.

Tempesta Éowyn, impatto previsto e aree a rischio

La tempesta, considerata un ciclone esplosivo o “bomb cyclone” per il rapido calo della pressione atmosferica, inizierà a colpire l’Irlanda già da stamattina. L’allarme rosso emesso da Met Éireann, l’ente meteorologico irlandese, copre l’intero Paese, indicando un possibile “pericolo per la vita” dovuto a detriti volanti e condizioni atmosferiche estreme.

Tempesta Éowyn, le immagini da Spanish Point in Irlanda

Tempesta Éowyn, venti impetuosi a Galway

La Tempesta Éowyn ha raggiunto Antrim, in Irlanda del Nord

Nel Regno Unito, il Met Office ha diramato avvisi specifici:

Allarme rosso per il vento in alcune zone della Scozia meridionale e dell’Irlanda del Nord tra le 7:00 e le 14:00 di venerdì;

per il vento in alcune zone della Scozia meridionale e dell’Irlanda del Nord tra le 7:00 e le 14:00 di venerdì; Allarmi ambra e gialli per vento e pioggia nel nord dell’Inghilterra, nel Galles occidentale e nella Cornovaglia, con raffiche previste fino a 145 km/h;

La Scozia settentrionale potrebbe essere colpita da abbondanti nevicate nelle zone montane, con accumuli fino a 60 cm, mentre nel sud della Norvegia è attesa una situazione simile.

Conseguenze

Le condizioni meteo estreme creeranno una vasta gamma di problemi, tra cui:

Danni strutturali : edifici e abitazioni a rischio a causa della forza del vento;

: edifici e abitazioni a rischio a causa della forza del vento; Interruzioni nei trasporti : ritardi e cancellazioni sono attesi per treni, autobus, traghetti e voli;

: ritardi e cancellazioni sono attesi per treni, autobus, traghetti e voli; Blackout energetici : le raffiche potrebbero danneggiare le linee elettriche, lasciando senza corrente numerose abitazioni,

: le raffiche potrebbero danneggiare le linee elettriche, lasciando senza corrente numerose abitazioni, Strade impraticabili: alberi abbattuti, detriti e neve potrebbero rendere molte vie pericolose o inaccessibili.

Secondo i meteorologi, le aree costiere e le alture saranno le più colpite, con onde alte e condizioni di guida particolarmente insidiose.

La genesi della tempesta Éowyn

Il Met Office ha spiegato che la tempesta è alimentata da un potente flusso in alta quota, che sta spingendo una depressione dall’Atlantico verso l’Europa occidentale. Il fenomeno segue un recente episodio di freddo intenso in Nord America, che ha contribuito a creare condizioni favorevoli per la formazione di questo ciclone “bomba”.

Un ciclone viene classificato come “bomb cyclone” quando la pressione atmosferica cala di almeno 24 millibar in 24 ore. Nel caso della tempesta Éowyn, si prevede che questo valore venga ampiamente superato, portando a una tempesta particolarmente intensa.

Preparativi e raccomandazioni

Le autorità hanno diramato consigli per ridurre i rischi associati alla tempesta:

Messa in sicurezza : assicurare oggetti all’aperto, come mobili da giardino, bidoni della spazzatura e attrezzature;

: assicurare oggetti all’aperto, come mobili da giardino, bidoni della spazzatura e attrezzature; Rifornimenti di emergenza : prepararsi a eventuali blackout con torce, batterie e generi di prima necessità;

: prepararsi a eventuali blackout con torce, batterie e generi di prima necessità; Prudenza nei viaggi: evitare spostamenti non essenziali, soprattutto nelle aree più a rischio.

Cathal Nolan, del Weather Channel irlandese, ha descritto Éowyn come una “tempesta generazionale”, la più intensa da decenni per alcune regioni, come Limerick, che potrebbe superare il record di vento di 182 km/h registrato nel 1945.

Maltempo nel weekend

Mentre il picco della tempesta è previsto per oggi, venti forti e piogge persistenti continueranno a colpire alcune regioni fino a domenica. Inoltre, un’altra area di bassa pressione potrebbe portare nuove perturbazioni nei giorni successivi, rendendo necessarie ulteriori allerte meteo.

