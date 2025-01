Epifania: cosa significa e perché si festeggia, storia e tradizioni della festa della Befana

MeteoWeb

Ogni anno, il 6 gennaio, l’Italia celebra l’Epifania, una ricorrenza che chiude ufficialmente il periodo natalizio. Questa giornata, profondamente radicata nella tradizione cristiana e popolare italiana, è caratterizzata dalla figura della Befana, un’anziana signora che, secondo la tradizione, porta doni o carbone ai bambini. Ecco qual è il significato dell’Epifania e quali sono le sue origini storiche e culturali.

Epifania, cosa significa

Il termine “Epifania” deriva dal greco “epipháneia”, che significa “manifestazione” o “apparizione”. Nella liturgia cristiana, la festività celebra la manifestazione di Gesù come Dio e Salvatore del mondo, rappresentata dall’adorazione dei Magi a Betlemme. Secondo il Vangelo di Matteo, i Magi erano saggi provenienti dall’Oriente che, guidati da una stella, portarono al Bambino Gesù tre doni simbolici: l’oro, l’incenso e la mirra.

Inizialmente, l’Epifania commemorava anche il battesimo di Gesù nel fiume Giordano e il suo primo miracolo alle nozze di Cana, ma la Chiesa cattolica ha successivamente distinto queste celebrazioni. Oggi, il 6 gennaio è dedicato esclusivamente alla visita dei Magi, mentre il battesimo di Gesù è ricordato la domenica successiva.

Le radici precristiane dell’Epifania

Le origini dell’Epifania affondano le radici in tradizioni precristiane legate al ciclo delle stagioni e alla natura. Già nell’antica Roma, dodici giorni dopo il solstizio d’inverno si celebrava la morte e la rinascita della natura. Durante queste notti, si credeva che figure femminili volassero sopra i campi per garantire la fertilità dei raccolti. Queste figure venivano associate a divinità come Abundantia, dea dell’abbondanza, e i loro rituali simboleggiavano la rigenerazione e il rinnovamento.

Questi elementi pagani furono gradualmente assimilati dalla cultura cristiana. La figura della Befana, in particolare, è un esempio di come la tradizione popolare abbia integrato elementi simbolici delle festività agricole con il messaggio cristiano dell’Epifania.

Chi è la Befana?

La Befana è un’anziana signora dall’aspetto umile, che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio vola su una scopa per portare dolci e piccoli doni ai bambini buoni, lasciando invece carbone a quelli che non si sono comportati bene. Il suo nome deriva da una corruzione linguistica di “Epifania” in “Befania”.

Secondo una leggenda popolare, la Befana incontrò i Re Magi durante il loro viaggio verso Betlemme. Quando questi le chiesero indicazioni sulla strada, la vecchietta rifiutò di unirsi a loro. Pentita della sua decisione, decise di cercarli, portando doni ai bambini che incontrava lungo il cammino, sperando che uno di loro fosse Gesù Bambino. Da allora, la Befana distribuisce regali per rimediare al suo errore.

La tradizione di appendere le calze accanto al camino ha origini pratiche. Nei secoli scorsi, le famiglie italiane avevano camini nelle loro case, e il carbone, spesso destinato ai bambini discoli, era un elemento facilmente reperibile. Oggi, anche il carbone è diventato un dolce zuccherato, simbolo di una punizione bonaria.

Tradizioni italiane e significati simbolici

In Italia, la Befana rappresenta la chiusura del ciclo delle festività natalizie e un momento di transizione tra il vecchio e il nuovo anno. La sua figura è profondamente simbolica: la vecchiezza della Befana rappresenta l’anno passato che si lascia alle spalle, mentre i doni che porta simboleggiano speranza e prosperità per il futuro. In alcune regioni, si usa ancora bruciare fantocci che raffigurano la Befana, un rito propiziatorio che richiama i rituali pagani legati alla fertilità e al rinnovamento.

Epifania nel mondo

Sebbene l’Epifania sia celebrata in molti Paesi, le tradizioni variano. In Spagna, ad esempio, è il giorno dei “Re Magi” (“Día de los Reyes Magos”), con sfilate e doni per i bambini. Nei Paesi ortodossi, dove la festività è conosciuta come “Teofania”, si celebra il battesimo di Gesù con riti che includono la benedizione delle acque.

In Italia, però, la Befana resta una figura unica, capace di unire le antiche tradizioni contadine con il significato spirituale dell’Epifania. Questa giornata, come recita il proverbio popolare “L’Epifania tutte le feste porta via“, rappresenta un momento conclusivo, ma anche un nuovo inizio, ricco di significati e speranze.

