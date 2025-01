Escursionisti in difficoltà per il maltempo sul Velino: soccorsi

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino d’Abruzzo sta intervenendo per il recupero di due persone in difficoltà sul Sirente, nei pressi del Rifugio La Vecchia, nel territorio del Parco regionale Sirente Velino. In difficoltà per le avverse condizioni meteorologiche, i due escursionisti hanno lanciato l’allarme.

AGGIORNAMENTO

Si è concluso l’intervento di recupero dei due escursionisti rimasti bloccati all’altezza del Rifugio La Vecchia a causa della fitta nebbia. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, attivata dalla centrale operativa del 118 dell’Aquila, ha raggiunto i due e li ha riaccompagnati a valle.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.