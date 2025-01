Maltempo Abruzzo, neve nell’Aquilano nella notte: riunione in prefettura | FOTO

MeteoWeb

Questa mattina, si è svolta una riunione in Prefettura del Comitato operativo per la viabilità, in considerazione delle precipitazioni nevose registrate nella nottata sul territorio della provincia dell’Aquila. La situazione resta costantemente monitorata rispetto a possibili situazioni di maltempo che le previsioni metereologiche, al momento variabili, non escludono nelle prossime ore. La Prefettura ha convocato la riunione allo scopo di consolidare il coordinamento delle procedure esistenti e garantire una risposta operativa sempre più incisiva ed efficace, da parte di tutti gli enti preposti, a tutela della circolazione stradale nelle arterie esistenti sul territorio e della sicurezza in generale della collettività.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

