Escursionisti in difficoltà sui Monti Lessini, recuperati dal Soccorso Alpino

Il Soccorso alpino di Verona è intervenuto ieri pomeriggio sui Monti Lessini per aiutare tre escursionisti in difficoltà. Un 25enne, un 32enne e una 25enne, bloccati vicino alla pista da Bocca di Selva a Passo Fittanze a causa del buio e del forte vento, non riuscivano a proseguire. Una squadra li ha raggiunti in quad nella zona di Pozza Nera, sotto il Monte Sparavieri, e li ha accompagnati alla loro auto. L’operazione, iniziata nel pomeriggio, si è conclusa intorno alle 21 senza ulteriori complicazioni.

