Esplode un’autocisterna, bilancio drammatico: almeno 70 morti | VIDEO

E’ di almeno 70 morti il bilancio dell’esplosione di una autocisterna in Nigeria. Lo rende noto l’Agenzia per la sicurezza stradale nazionale. ”Il numero dei morti è salito a 70”, ha dichiarato al telefono con l’Afp Kumar Tsukwam, direttore del Corpo federale per la sicurezza stradale per lo Stato della Nigeria.

Esplode autocisterna in Nigeria: tanti morti

