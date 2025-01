Europa, le ultime sulle riserve di gas negli impianti di stoccaggio: perché la situazione non è catastrofica

MeteoWeb

Le riserve di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo in Europa sono scese a circa il 68% e il tasso di prelievo dall’inizio della stagione di riscaldamento è superiore del 28% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Lo riferisce Gas Infrastructure Europe (GIE). Tuttavia, i volumi di gas negli stoccaggi sono i quarti più alti mai registrati, e il gas viene scambiato sulla borsa europea a un prezzo di circa 44 euro al megawattora. Dall’inizio della stagione di riscaldamento, l’Ue ha prelevato oltre 32 mmc dagli impianti.

Secondo GIE, i prelievi di gas dagli stoccaggi europei il 7 gennaio ammontavano a 660 milioni di metri cubi. Nonostante l’elevato tasso di consumo delle riserve, la situazione per l’Europa è tutt’altro che catastrofica: il volume totale di combustibile negli stoccaggi è il quarto massimo per l’inizio di gennaio per l’intero periodo di osservazione, con 75 ,7 miliardi di metri cubi di gas. Gli anni più problematici per l’Ue sono stati il 2018 e il 2022, quando le riserve alla fine della stagione di riscaldamento in primavera sono scese a livelli critici inferiori rispettivamente al 18% e al 26%.

Attualmente gli stoccaggi europei sono pieni al 68,24% (il 6,08% in meno rispetto alla media per questi dati negli ultimi cinque anni), il che supera significativamente indicatori simili per gli anni problematici: il 62% nel 2018 e il 52 % nel 2022. Nello stesso periodo, a gennaio 2024, le riserve hanno superato l’84%.

