European Space Conference: i punti salienti della seconda giornata

MeteoWeb

Il secondo giorno della European Space Conference ha visto l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano unirsi ai direttori dell’ESA e al Direttore Generale in una serie di panel e interazioni con i media. Il Commissario europeo per la difesa e lo spazio Andrius Kubilius ha ricordato ai quasi 2.000 partecipanti il ​​ruolo chiave dello spazio in Europa: “abbiamo bisogno di una forte presenza europea nello spazio, per difendere l’Europa. Nel corso degli anni abbiamo costruito una presenza europea unica nello spazio che serve tutta l’umanità”.

Missione Plato

La direttrice scientifica dell’ESA, Carole Mundell, la direttrice dei trasporti spaziali dell’ESA, Toni Tolker-Nielsen, e il direttore commerciale di Arianespace, Steven Rutgers, hanno firmato un accordo di lancio per far volare la missione scientifica Plato dell’ESA. Plato, PLAnetary Transits and Oscillations of stars, è la missione rivoluzionaria dell’ESA per scoprire pianeti potenzialmente abitabili attorno a stelle molto simili al nostro Sole e studiare migliaia di esopianeti in dettaglio, concentrandosi su quelli terrestri.

Plato salirà a bordo dell’Ariane 62, la versione di Ariane 6 con due propulsori, per un lancio dallo spazioporto europeo, nella Guyana francese, alla fine del 2026, e sarà posizionato in orbitano attorno al punto di Lagrange Sole-Terra L2.

Accordo di contributo con la DG-INTPA

Il direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher è stato tra i firmatari di un nuovo accordo di contributo con la DG-INTPA della Commissione europea per il programma di partenariato spaziale Africa-UE (Africa SPP). È il terzo accordo di contributo di questo tipo con la DG-INTPA che si evolve in una partnership strategica attiva su tre continenti per utilizzare l’osservazione della Terra per lo sviluppo sostenibile.

Marjeta Jager, vicedirettore generale della DG INTPA responsabile delle direzioni D, E, F, ha guidato l’evento in cui l’accordo è stato firmato anche da Tidiane Ouattara, Presidente dell’African Space Council, e dai direttori generali dell’ESA, Eumetsat e del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio.

La DG INTPA è responsabile della formulazione della politica di partenariato e sviluppo internazionale dell’UE, volta a ridurre la povertà, garantire uno sviluppo sostenibile e promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in tutto il mondo.

Accordo di lavoro tra ESA e DG CONNECT

A margine della conferenza, è stato firmato a Bruxelles anche un accordo di lavoro tra l’ESA e la DG CONNECT della Commissione europea sulle tecnologie quantistiche. EuroQCI è un progetto per creare una rete di comunicazione quantistica in tutta l’UE, utilizzando collegamenti in fibra e satellitari. Entro il 2026, EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure) inizierà a collaborare con IRIS², la nuova costellazione satellitare sicura dell’Europa.

Nel frattempo, l’ESA ha utilizzato il quadro della conferenza per promuovere le attività di commercializzazione in una serie di interazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.