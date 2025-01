La “fine del mondo” si avvicina: ecco il verdetto dell’Orologio dell’Apocalisse

MeteoWeb

Oggi, 28 gennaio 2025, alle ore 16 ora italiana, il Bulletin of Atomic Scientists ha annunciato che le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse sono state spostate a 89 secondi dalla mezzanotte. Si tratta di un nuovo e drammatico record, che sottolinea l’estrema urgenza delle minacce che gravano sull’umanità e sul pianeta.

Cos’è l’Orologio dell’Apocalisse

L’Orologio dell’Apocalisse, istituito nel 1947 dal Bulletin of Atomic Scientists con il supporto di Albert Einstein, è un simbolo che rappresenta la vicinanza dell’umanità a una catastrofe globale, simboleggiata dai minuti alla mezzanotte. Le lancette vengono aggiornate ogni anno, riflettendo i rischi emergenti e le condizioni geopolitiche, ambientali e tecnologiche. Nel corso della sua storia, l’orologio è stato regolato 25 volte, con solo 8 spostamenti all’indietro, l’ultimo dei quali risale al 2010.

L’orario del 2023 e del 2024

Fino ad oggi, il record negativo era stato fissato nel 2023, quando le lancette furono portate a 90 secondi dalla mezzanotte, a causa di tensioni geopolitiche, del cambiamento climatico e dell’accelerazione incontrollata delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale. Lo scorso anno, nel 2024, l’orologio era rimasto fermo a 90 secondi, un dato già allarmante. Tuttavia, l’annuncio di oggi ha segnato un ulteriore passo verso il punto di non ritorno.

L’orario del 2025

L’annuncio di quest’anno ha visto la partecipazione di illustri esperti internazionali, tra cui:

Juan Manuel Santos , presidente del gruppo The Elders e premio Nobel per la pace;

, presidente del gruppo The Elders e premio Nobel per la pace; Daniel Holz , fisico teorico e membro del SASB;

, fisico teorico e membro del SASB; Herb Lin , esperto di cybersicurezza presso Stanford University;

, esperto di cybersicurezza presso Stanford University; Suzet McKinney , specialista in biosecurity;

, specialista in biosecurity; Manpreet Sethi , ricercatrice in strategie di disarmo nucleare;

, ricercatrice in strategie di disarmo nucleare; Robert Socolow, professore emerito esperto di cambiamento climatico.

Più vicini che mai

“Nel 2024, l’umanità si è avvicinata sempre di più alla catastrofe. Le tendenze che hanno profondamente preoccupato lo Science and Security Board sono continuate e, nonostante i segnali inequivocabili di pericolo, i leader nazionali e le loro società non sono riusciti a fare ciò che era necessario per cambiare rotta. Di conseguenza, ora spostiamo l’Orologio dell’apocalisse da 90 a 89 secondi a mezzanotte, il momento più vicino alla catastrofe che sia mai stato. La nostra fervente speranza è che i leader riconoscano la difficile situazione esistenziale del mondo e adottino misure coraggiose per ridurre le minacce poste dalle armi nucleari, dal cambiamento climatico e dal potenziale uso improprio della scienza biologica e di una varietà di tecnologie emergenti“, hanno spiegato gli esperti nello statement che accompagna l’annuncio dello spostamento delle lancette. “Spostando l’Orologio di un secondo più vicino alla mezzanotte, inviamo un segnale forte: poiché il mondo è già pericolosamente vicino al precipizio, uno spostamento anche di un solo secondo dovrebbe essere interpretato come un’indicazione di pericolo estremo e un avvertimento inequivocabile che ogni secondo di ritardo nell’inversione di rotta aumenta la probabilità di un disastro globale“.

Per quanto riguarda il rischio nucleare, “la guerra in Ucraina, giunta ormai al terzo anno, incombe sul mondo; il conflitto potrebbe diventare nucleare in qualsiasi momento a causa di una decisione avventata o per un incidente o un errore di calcolo. Il conflitto in Medio Oriente minaccia di degenerare in una guerra più ampia senza preavviso. I Paesi che possiedono armi nucleari stanno aumentando le dimensioni e il ruolo dei loro arsenali, investendo centinaia di miliardi di dollari in armi che possono distruggere la civiltà. Il processo di controllo delle armi nucleari sta crollando e i contatti ad alto livello tra le potenze nucleari sono totalmente inadeguati dato il pericolo incombente. In modo allarmante, non è più insolito per i Paesi senza armi nucleari prendere in considerazione lo sviluppo di arsenali propri, azioni che minerebbero gli sforzi di non proliferazione di lunga data e aumenterebbero i modi in cui potrebbe iniziare una guerra nucleare“.

Gli impatti del cambiamento climatico “sono aumentati nell’ultimo anno, poiché una miriade di indicatori, tra cui l’innalzamento del livello del mare e la temperatura superficiale globale, hanno superato i record precedenti. Le emissioni globali di gas serra che determinano il cambiamento climatico hanno continuato ad aumentare. Eventi meteorologici estremi e altri eventi influenzati dal cambiamento climatico (inondazioni, cicloni tropicali, ondate di calore, siccità e incendi) hanno colpito ogni continente. La prognosi a lungo termine per i tentativi del mondo di affrontare il cambiamento climatico rimane scarsa, poiché la maggior parte dei governi non riesce a mettere in atto le iniziative finanziarie e politiche necessarie per fermare il riscaldamento globale. La crescita dell’energia solare ed eolica è stata impressionante, ma rimane insufficiente per stabilizzare il clima. A giudicare dalle recenti campagne elettorali, il cambiamento climatico è visto come una bassa priorità negli Stati Uniti e in molti altri Paesi“.

Nell’area biologica, “le malattie emergenti e riemergenti continuano a minacciare l’economia, la società e la sicurezza del mondo. La comparsa fuori stagione e la continuazione in stagione dell’influenza aviaria altamente patogena (HPAI), la sua diffusione ad animali da fattoria e prodotti caseari e il verificarsi di casi umani si sono combinati per creare la possibilità di una devastante pandemia umana. Presumibilmente laboratori biologici ad alto contenimento continuano a essere costruiti in tutto il mondo, ma i regimi di supervisione per loro non tengono il passo, aumentando la possibilità che i patogeni con potenziale pandemico possano sfuggire. I rapidi progressi nell’intelligenza artificiale hanno aumentato il rischio che terroristi o paesi possano raggiungere la capacità di progettare armi biologiche per le quali non esistono contromisure“.

Una serie di altre tecnologie dirompenti “sono avanzate l’anno scorso in modi che rendono il mondo più pericoloso. Sistemi che incorporano l’intelligenza artificiale nel targeting militare sono stati utilizzati in Ucraina e in Medio Oriente, e diversi Paesi si stanno muovendo per integrare l’intelligenza artificiale nei loro eserciti. Tali sforzi sollevano interrogativi sulla misura in cui alle macchine sarà consentito di prendere decisioni militari, anche decisioni che potrebbero uccidere su vasta scala, comprese quelle relative all’uso di armi nucleari. Le tensioni tra le maggiori potenze si riflettono sempre più nella competizione nello Spazio, dove Cina e Russia stanno attivamente sviluppando capacità anti-satellite; gli Stati Uniti hanno affermato che la Russia ha testato un satellite con una testata fittizia su di esso, suggerendo piani per posizionare armi nucleari in orbita“.

“I pericoli che abbiamo appena elencato sono notevolmente esacerbati da un potente moltiplicatore di minacce: la diffusione di informazioni errate, disinformazione e teorie cospirative che degradano l’ecosistema della comunicazione e confondono sempre di più il confine tra verità e falsità“, hanno sottolineato gli scienziati. “I ​​progressi nell’intelligenza artificiale stanno rendendo più facile diffondere informazioni false o non autentiche su Internet e più difficile rilevarle. Allo stesso tempo, le nazioni si stanno impegnando in sforzi transfrontalieri per utilizzare la disinformazione e altre forme di propaganda per sovvertire le elezioni, mentre alcuni leader tecnologici, mediatici e politici favoriscono la diffusione di bugie e teorie cospirative. Questa corruzione dell’ecosistema dell’informazione mina il discorso pubblico e il dibattito onesto da cui dipende la democrazia. Il panorama dell’informazione martoriato sta anche producendo leader che sminuiscono la scienza e si sforzano di sopprimere la libertà di parola e i diritti umani, compromettendo le discussioni pubbliche basate sui fatti che sono necessarie per combattere le enormi minacce che il mondo deve affrontare“.

“Continuare ciecamente sul percorso attuale è una forma di follia. Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia hanno il potere collettivo di distruggere la civiltà. Questi 3 Paesi hanno la responsabilità primaria di salvare il mondo dall’orlo del baratro, e possono farlo se i loro leader avviano seriamente discussioni in buona fede sulle minacce globali qui delineate. Nonostante i loro profondi disaccordi, dovrebbero fare quel primo passo senza indugio. Il mondo dipende da un’azione immediata“, hanno concluso gli scienziati.

L’Orologio dell’Apocalisse tra passato e futuro

Per comprendere l’importanza di questo aggiornamento, è utile ripercorrere la storia dell’Orologio dell’Apocalisse. Nel 1947, anno della sua creazione, le lancette furono fissate a 7 minuti dalla mezzanotte, in un’epoca segnata dalla corsa agli armamenti nucleari tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Al contrario, il momento più lontano dalla mezzanotte fu raggiunto nel 1991, quando la fine della Guerra Fredda e la firma del trattato per la riduzione delle armi nucleari portarono le lancette a 17 minuti dalla mezzanotte.

L’annuncio odierno segna un punto di svolta drammatico, sollecitando un’azione immediata e coordinata a livello globale.

Con le lancette ormai a 89 secondi dalla mezzanotte, il messaggio è chiaro: il tempo per agire sta per scadere. Rimane da vedere se i leader mondiali sapranno cogliere questa opportunità per invertire la rotta, scongiurando il disastro e garantendo un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

