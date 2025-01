Fitta nebbia a New Delhi, caos traffico e smog a livelli record

MeteoWeb

Traffico aereo, ferroviario e stradale in tilt oggi a New Delhi a causa di una fitta nebbia che ha ridotto la visibilità a zero in molte zone della città. Oltre 150 voli hanno subito ritardi, mentre decine di treni stanno viaggiando con ore di ritardo. Negli ultimi giorni, la capitale indiana è stata colpita da un’ondata di freddo, con temperature notturne vicine allo zero, e da un grave peggioramento della qualità dell’aria. L’indice AQI (Air Quality Index) ha raggiunto il valore di 400, ben 25 volte oltre il limite di sicurezza fissato dall’OMS.

In risposta a questa emergenza, il governo di Delhi ha ripristinato una serie di misure anti-inquinamento già adottate e poi sospese a partire da novembre scorso, quando i livelli di smog hanno toccato soglie allarmanti. Tra le azioni messe in campo figurano il blocco dei cantieri privati, il divieto di ingresso nello stato dei mezzi pesanti non essenziali, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e l’attivazione della didattica a distanza.

