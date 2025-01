Focus su nuvole e clima, operativo il satellite EarthCare

MeteoWeb

Grazie al satellite EarthCARE dell’ESA e ai 4 strumenti di misurazione perfettamente funzionanti e pienamente operativi, il flusso di dati di “primo livello” della missione è ora disponibile gratuitamente. Combinando i dati provenienti da tutti e quattro gli strumenti, gli scienziati mirano in ultima analisi a rispondere a una domanda fondamentale delle scienze della Terra: in che modo le nuvole e gli aerosol influenzano il riscaldamento e il raffreddamento della nostra atmosfera?

Lanciata a maggio 2024, EarthCARE, una missione realizzata attraverso una joint venture tra l’ESA e la Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, ha l’importante compito di misurare vari aspetti della nostra atmosfera per aiutarci a capire come le nuvole e gli aerosol riflettono nello Spazio l’energia solare in arrivo e come intrappolano l’energia infrarossa in uscita.

Per vincere questa sfida, il satellite trasporta 4 strumenti: un radar per la profilazione delle nubi, fornito da JAXA, che mostra informazioni sulla struttura verticale e sulla dinamica interna delle nubi, il lidar atmosferico fornisce profili di aerosol e nubi sottili, nonché informazioni sulla sommità delle nubi, l’imager multispettrale offre una panoramica ampia della scena in più lunghezze d’onda e il radiometro a banda larga misura la radiazione solare riflessa e la radiazione infrarossa in uscita proveniente dalla Terra.

I dati degli strumenti sono stati finora disponibili solo ai team di progetto dell’ESA e ai team di convalida che stanno valutando le prestazioni scientifiche degli strumenti. Tuttavia, anche mentre la missione stava attraversando la fase di messa in servizio, ha già impressionato offrendo un’allettante panoramica di ciò che sarebbe stata in grado di fornire una volta che la missione fosse diventata “live”.

Il responsabile della missione EarthCARE dell’ESA, Bjoern Frommknecht, ha affermato: “Quel giorno è arrivato! Siamo orgogliosi di annunciare che EarthCARE ha terminato la sua fase di messa in servizio verso la fine del 2024, gli strumenti stanno funzionando in modo eccellente e ora stiamo iniziando a mettere online il flusso di dati di primo livello, noto come Livello 1. L’ESA è responsabile di questi dati di Livello 1 dal lidar atmosferico, dall’imager multispettrale e dal radiometro a banda larga. I nostri ringraziamenti vanno alla JAXA per i dati di Livello 1 dal radar di profilazione delle nuvole. Seguirà la pubblicazione dei dati elaborati di secondo livello, Livello-2, con la pubblicazione dei dati del singolo strumento prevista a marzo e la pubblicazione dei prodotti di Livello-2 di più strumenti scaglionata nei mesi successivi“.

La nuova immagine sopra riportata utilizza i dati di Livello 1 acquisiti il ​​9 gennaio 2025 dallo strumento lidar atmosferico di EarthCARE per mostrare lo strato di fumo dell’attuale disastro degli incendi boschivi di Los Angeles, che viene trasportato sull’Oceano Pacifico da forti venti.

Il fumo è un tipo di aerosol. Gli aerosol sono minuscole particelle solide o liquide sospese nell’atmosfera terrestre. Queste particelle possono variare per colore, dimensione, composizione e origine. Sebbene sia ovvio che gli aerosol possano influenzare l’aria che respiriamo, essi svolgono un ruolo significativo nel sistema climatico terrestre, sia “direttamente”, riflettendo e assorbendo la radiazione solare in arrivo e intrappolando quella in uscita, sia “indirettamente”, poiché possono fungere da nuclei per la formazione delle nubi, ed è così che influenzano maggiormente il nostro clima.

La direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, ha affermato: “Vorrei inviare le mie congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito nel corso degli anni allo sviluppo di questo straordinario satellite Earth Explorer. Non è solo la più grande missione Earth Explorer che abbiamo mai sviluppato, ma è anche la più complessa. Chiunque lo desideri, può ora iniziare a raccogliere i frutti di anni di lavoro che sono stati dedicati a questo straordinario satellite, poiché i dati sono liberamente disponibili con libero accesso a tutti. Ora non vediamo l’ora di vedere come l’utilizzo dei dati porterà a nuove scoperte scientifiche sui cambiamenti atmosferici, in particolare sullo sfondo della crisi climatica“.

