Forti nevicate nel Regno Unito, traffico aereo in tilt

Le abbondanti nevicate che stanno interessando alcune zone del Regno Unito stanno causando disagi al traffico aereo e su strada. Gli aeroporti di Manchester e di Liverpool hanno temporaneamente chiuso le piste a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, l’aeroporto di Liverpool rimane operativo, sebbene una delle piste sia attualmente in fase di sgombero della neve, con l’obiettivo di riaprirla nel più breve tempo possibile. La situazione è simile a quanto accaduto all’aeroporto di Birmingham, che ha interrotto le operazioni di volo per diverse ore durante la notte per motivi di sicurezza e per le operazioni di sgombero della neve.

L’aeroporto di Bristol, invece, ha riaperto intorno alle 23 di ieri, ma, nonostante la riapertura, si segnalano ancora ritardi nella mattinata di domenica. Gli aeroporti di Birmingham e Bristol, così come l’aeroporto internazionale di Belfast, consigliano ai passeggeri di verificare eventuali aggiornamenti con le proprie compagnie aeree.

Maltempo nel Regno Unito, nevicate e pioggia gelata

Il maltempo, che include neve e pioggia gelata, ha interessato gran parte del Galles e dell’Inghilterra centrale, comprese le Midlands e le città di Liverpool e Manchester, con l’allerta che durerà fino a mezzogiorno di oggi. Un allarme separato per le nevicate riguarda invece l’Inghilterra settentrionale, inclusi Leeds, Sheffield e il Lake District, con validità fino a mezzanotte.

