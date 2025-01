La Francia propone l’invio di truppe in Groenlandia: tensioni crescenti con gli Stati Uniti

MeteoWeb

La Francia ha discusso con la Danimarca l’invio di truppe in Groenlandia in risposta alle ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di annettere il territorio danese, ha dichiarato il Ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot. In un’intervista rilasciata alla radio francese Sud Radio, Barrot ha dichiarato che la Francia “ha iniziato a discutere dell’invio di truppe con la Danimarca”, ma che non era “desiderio della Danimarca” procedere con l’idea.

I commenti di Barrot sono giunti mentre il premier danese, Mette Frederiksen, è nel bel mezzo di un tour lampo nelle capitali europee per raccogliere il sostegno degli alleati nei confronti di Trump. Frederiksen si è recata a Berlino e Parigi per parlare rispettivamente con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e con il presidente francese Emmanuel Macron, e si appresta a incontrare il segretario generale della NATO Mark Rutte a Bruxelles. “Se la Danimarca chiederà aiuto, la Francia sarà lì”, ha detto Jean-Noël Barrot.

“I confini europei sono sovrani sia che si tratti di nord, sud, est e ovest… nessuno può permettersi di scherzare con i nostri confini”. Barrot ha anche detto che durante una riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea, tenutasi lunedì a Bruxelles, i suoi omologhi hanno espresso il loro “fortissimo sostegno a Copenaghen e sono pronti a prendere in considerazione l’invio di truppe” se necessario. E’ quanto riporta Politico.

