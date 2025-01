La Groenlandia nelle mani di Trump? La risposta da Copenaghen

MeteoWeb

“Trump non avrà la Groenlandia”. E’ quanto riafferma Copenaghen, in risposta alle mire espansionistiche del presidente americano, secondo quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri danese. “Trump non avrà la Groenlandia – ha scandito il capo della diplomazia di Copenaghen, Lars Lokke Rasmussen, in un riferimento all’isola che è territorio autonomo danese – La Groenlandia è la Groenlandia e il popolo groenlandese è un popolo nel senso del diritto internazionale, protetto dal diritto internazionale. Questo è anche il motivo per cui abbiamo ripetuto più volte che, alla fine dei conti, è la Groenlandia a decidere la situazione in Groenlandia”, ha detto ancora il ministro nel corso di una conferenza stampa.

