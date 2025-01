Trump sulla Groenlandia: la posizione dell’Alta Rappresentante dell’Ue

MeteoWeb

“Naturalmente sosteniamo la Danimarca, che è un nostro Stato membro, e la sua regione autonoma, la Groenlandia, ma non dovremmo fare speculazioni”. Lo dice l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio, dopo che il presidente degli Usa Donald Trump è tornato ad esprimere il suo interesse per la Groenlandia, territorio autonomo danese. Sui rapporti tra Ue e Usa in Consiglio, prosegue Kallas, c’è stata una “discussione molto interessante, con molte buone idee. Questa amministrazione parla davvero il linguaggio delle transazioni. Un ministro ha detto che dovremmo ascoltare quello che dice il presidente degli Usa ma non è necessario prenderlo alla lettera, parola per parola. Sono pronta a visitare Washington il più presto possibile. Siamo una potenza economica, siamo interconnessi con l’America”, conclude.

