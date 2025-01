USA, truppe UE in Groenlandia? La risposta di Antonio Tajani

MeteoWeb

“Io sono sempre favorevole alle scelte diplomatiche…”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue, in merito alle dichiarazioni del presidente del Comitato militare dell’Ue, Robert Brieger, che alla Welt am Sonntag ha detto che avrebbe perfettamente senso mandare truppe europee in Groenlandia. Il presidente degli Usa Donald Trump ha ribadito che vorrebbe comprare l’isola dalla Danimarca, come aveva fatto durante il suo primo mandato.

Il portavoce della Commissione, Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, ha rimandato qualsiasi domanda su questo argomento alla conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio, al termine del Consiglio Affari Esteri. La settimana scorsa Anders Vistisen, eurodeputato del Dansk Folkeparti (gruppo Patrioti per l’Europa), da Strasburgo ha ricordato a Trump che la Groenlandia appartiene al Regno di Danimarca da “800 anni”, prima di mandare il presidente a quel Paese (“let me put it in words you might understand: Mr. Trump, f…off”), cosa che ha fatto il giro dei telegiornali Usa.

