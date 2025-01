Trump: “credo che prenderemo il controllo della Groenlandia”

MeteoWeb

Donald Trump ha ribadito il suo interesse per l’acquisizione della Groenlandia, affermando di credere che gli Stati Uniti riusciranno a ottenere il controllo del territorio autonomo danese. Durante una conversazione con i giornalisti sull’Air Force One, l’ex presidente ha dichiarato: “Penso che ce la faremo“, i 57mila abitanti dell’isola artica “vogliono stare con noi“.

Le sue dichiarazioni arrivano dopo il presunto rifiuto del primo ministro danese, Mette Frederiksen, che, in una recente telefonata, avrebbe ribadito che la Groenlandia non è in vendita. Trump aveva già espresso il desiderio di acquistare la regione durante il suo primo mandato nel 2019, sostenendo che il controllo statunitense fosse una “necessità assoluta” per la sicurezza internazionale.

La vicenda riporta l’attenzione su una questione geopolitica delicata, sottolineando l’interesse strategico degli Stati Uniti per il territorio artico e le sue risorse.

