Francia, valanga sulle Alpi: il bilancio delle vittime sale a 4

A Val-Cenis, in Savoia, 4 sciatori norvegesi sono stati travolti da una valanga mentre affrontavano un fuori pista. Tre sono morti sul colpo, mentre una donna è deceduta in ospedale a Grenoble per arresto cardiorespiratorio e ipotermia grave. Altri 3 membri del gruppo sono rimasti illesi. L’incidente ha richiesto l’intervento di 10 specialisti del soccorso alpino. Secondo il sindaco di Val-Cenis, Jacques Arnoux, la valanga era di grandi dimensioni e si è verificata fuori dall’area sciistica controllata.

