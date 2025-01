Fuga di gas ad Ancona, forse il ghiaccio tra le cause del drammatico incidente

MeteoWeb

Il quartiere di Torrette è ancora blindato dopo il drammatico incidente avvenuto questa mattina intorno alle 07:45 in via Esino, alla periferia di Ancona. La dinamica del sinistro, che ha provocato una fuga di gas e 2 vittime, è al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, una BMW avrebbe perso il controllo lungo una discesa, probabilmente a causa del ghiaccio sull’asfalto, finendo contro altri veicoli. Nell’impatto, una Fiat Panda ha abbattuto una colonnina di metano a media pressione e ha investito due pedoni, un uomo e una donna, entrambi deceduti.

I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area, mentre la fornitura di gas nel quartiere è stata temporaneamente interrotta per evitare ulteriori rischi. Due palazzine sono state evacuate per precauzione, dopo che è stata rilevata una concentrazione di gas negli edifici.

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto anche la liberazione di due persone rimaste intrappolate nelle auto coinvolte. Polizia e carabinieri proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’incidente, che ha scosso profondamente la comunità locale.

