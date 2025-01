Furiosi venti di Santa Ana e bassa umidità: allerta per “incendi esplosivi” in California

MeteoWeb

Una nuova giornata di venti feroci e condizioni meteo estreme ha caratterizzato il Sud della California, dove i vigili del fuoco restano in allerta per il rischio elevato di nuovi incendi. Le autorità meteorologiche hanno previsto raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 113 km/h lungo la costa e i 160 km/h nelle montagne e nelle colline. Questa situazione critica è stata accompagnata da una dichiarazione del National Weather Service (NWS) che ha avvertito su “situazione particolarmente pericolosa” per le contee di Los Angeles, Ventura e San Diego, a causa della bassa umidità e dei venti di Santa Ana.

Condizioni ideali per incendi esplosivi

Andrew Rorke, meteorologo del NWS a Oxnard, ha sottolineato che “le condizioni sono ideali per una crescita esplosiva degli incendi, qualora dovessero innescarsi”. Nella giornata di ieri, i vigili del fuoco di Los Angeles hanno domato rapidamente un piccolo incendio di sterpaglie scoppiato vicino al celebre Osservatorio Griffith, e un uomo sospettato di averlo appiccato è stato arrestato. Un altro incendio è stato contenuto lungo la Interstate 405 nel quartiere di Granada Hills, dove il traffico è stato temporaneamente bloccato.

Nel Sud, nella contea di San Diego, i vigili del fuoco hanno combattuto un incendio scoppiato a Poway, riuscendo a fermarne l’avanzata. Nonostante queste vittorie locali, l’attenzione resta alta, soprattutto per i grandi incendi già in corso.

Gli incendi Palisades ed Eaton

Gli incendi Palisades ed Eaton, attivi dalla prima settimana di gennaio, hanno già distrutto oltre 14mila strutture. Il Palisades è contenuto al 59% e l’Eaton all’87%. Le autorità hanno rimosso ulteriori ordini di evacuazione per il quartiere di Pacific Palisades, permettendo ai residenti di tornare a casa solo dopo un controllo dell’identità. Nel frattempo, la polizia ha segnalato tentativi di accesso non autorizzato alle zone evacuate da parte di individui che si fingevano vigili del fuoco.

Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha dichiarato che la città è pronta ad affrontare nuovi incendi e ha avvertito che i venti potrebbero disperdere ceneri tossiche provenienti dalle zone colpite. La cittadinanza è stata invitata a consultare il sito lacity.gov per informazioni sulla protezione dall’aria inquinata durante i venti di Santa Ana.

Cosa sono i venti di Santa Ana

I venti di Santa Ana si formano quando vaste aree di alta pressione si stabiliscono sul Great Basin, nell’entroterra dell’America occidentale, che comprende gran parte del Nevada e parti dell’Oregon, dell’Idaho e dello Utah. Questi venti secchi del deserto si spostano verso Sud/Ovest in California, dove scendono sulle montagne della Sierra e diventano ancora più secchi. Mentre l’aria passa attraverso i passi montani e i canyon, inizia a scorrere più velocemente, creando un flusso d’aria potente e rapido quando raggiunge la costa. L’umidità estremamente bassa di questi venti secca la vegetazione, rendendola più vulnerabile agli incendi: anche la più piccola scintilla può trasformarsi in un incendio di grandi dimensioni, alimentato dai venti impetuosi.

Previsioni Meteo

Le condizioni meteorologiche estreme persisteranno almeno fino a martedì mattina ora locale, con un possibile miglioramento nel fine settimana grazie a lievi piogge previste nella zona di Los Angeles. Tuttavia, ulteriori raffiche di vento sono attese giovedì.

