Germania, boom di autorizzazioni eoliche nel 2024: è record storico

La Germania segna un record storico nelle autorizzazioni per l’energia eolica nel 2024, con quasi 2.000 nuove turbine approvata per una capacità totale di 11,3 gigawatt. Il dato, certificato dall’Agenzia per l’energia eolica e solare e confermato dall’analisi NDR Data, rappresenta un incremento del 48% rispetto al 2023, segnalando una svolta decisiva nella politica energetica tedesca. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la Renania Settentrionale-Vestfalia guida la classifica delle approvazioni con 3,4 gigawatt, seguita dalla Bassa Sassonia con 1,6 gigawatt. Il Nord del Paese si conferma territorio privilegiato per l’eolico, con Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania Occidentale nelle prime posizioni, mentre ad Amburgo è stata autorizzata una sola turbina.

