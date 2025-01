Germania, ribaltone sul partner commerciale: cosa ‘rischia’ Berlino alla vigilia dell’insediamento di Trump

MeteoWeb

Usa battono Cina come partner commerciale della Germania per la prima volta dal 2016. Secondo uno studio dell’agenzia federale per lo sviluppo economico Germany trade & invest (Gtai), citato dalla Dpa, le esportazioni e le importazioni tedesche con gli Stati Uniti ammontano in base ai dati preliminari a circa 255 miliardi di euro (262 miliardi di dollari) nel 2024, 8 miliardi di euro in più rispetto alla Cina. Alla vigilia dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Berlino rischia di trovarsi in mezzo ad una disputa tariffaria tra i suoi due più importanti partner economici. Inoltre, non è chiaro in che misura i dazi americani prenderanno di mira l’Unione Europea, e quindi anche la Germania, che subirebbe pressioni per schierarsi dalla parte di Washington, commenta il rapporto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.