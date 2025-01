Bitcoin, risultato storico alla vigilia dell’insediamento di Trump

MeteoWeb

Nuovo record del Bitcoin alla vigilia dell’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, forte sostenitore delle criptovalute. Il Bitcoin oggi ha infatti superato la soglia del 105mila dollari, attestandosi a 105.135,00 con un incremento dello 0,70% nella giornata e dell’8,87% sugli ultimi cinque giorni. La ‘passione’ di Trump per i Bitcoin ha visto un nuovo atto nelle prime ore del mattino di sabato scorso quando sul suo account X si annunciava il lancio della propria criptovaluta valueTrump. In un primo momento si pensava ad un hackeraggio ma finora non sono giunte smentite al post. Immediata ieri la corsa agli acquisti con la valutazione complessiva del meme coin salita a oltre 5 miliardi di dollari in poche ore.

