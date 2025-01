Giappone: 2mila euro per 6 funghi alla prima asta dell’anno

MeteoWeb

Alla prima asta dell’anno a Kanazawa, 6 funghi shiitake della varietà pregiata “Nototemari”, coltivati nella regione di Noto, in Giappone, sono stati venduti per una cifra record di 350.000 yen (2.150 euro). Questa varietà è molto apprezzata per il suo aroma unico e la consistenza gommosa, ma deve rispettare criteri rigorosi, come un cappello di almeno 8 cm di larghezza e uno spessore di 3 cm. La regione di Noto, ancora segnata dai disastri naturali del 2023 – un terremoto magnitudo 7.6 e violente piogge torrenziali – sta cercando di riprendersi. In particolare, Wajima, uno dei comuni più colpiti, è al centro della produzione di questi funghi, che hanno attirato grande attenzione all’asta. Il successo di questa vendita sottolinea il valore delle tradizioni locali e la resilienza della regione nonostante le difficoltà.

